前台中市議長張宏年辭世死因成謎解剖 議員兒淚喊：爸爸解脫了

記者陳佳鈴／台中報導

前議長張宏年離世後，已於23日解剖完成，他的兒子在父親解剖當天悲慟發聲表示「爸爸終於解脫了……」（圖／資料照）

前國民黨籍台中市議長張宏年於16日清晨被發現在臥室辭世，享壽73歲。由於張宏年是「盛唐中醫鉛中毒案」的受害者，因鉛中毒導致腦部受損且健康狀況長期不穩，家屬對其死因存有疑慮。台中地檢署檢察官相驗後初步認定「死因不明」，並於 23 日完成解剖，目前已經將遺體發還家屬，將透過鑑定釐清死因是否與當年的鉛中毒傷害具因果關係。

事發當天清晨，張宏年因遲遲未起床，他的議員兒子進房察看時，驚覺其已無呼吸心跳且身體冰冷，明顯死亡。其子、現任台中市議員張彥彤在處理後事期間臉色哀戚，根據《TVBS》報導，在解剖當天悲慟發聲表示「爸爸終於解脫了……」，感謝外界連日來的關心，現場家屬悲泣，場面令人鼻酸。

張宏年之所以死因受矚，主因在於其生前長期服用盛唐中醫診所開立、含有自用禁藥「硃砂」的中藥粉，導致嚴重鉛中毒。當時張家全家多人都受害，張宏年更因此腦部受損約4成，近年來身體狀況大不如前，經常往返醫院。家屬質疑，長期的鉛中毒後遺症可能是導致其驟逝的關鍵因素。

台中地檢署為求慎重，檢察官於23日進行遺體解剖，並採集相關檢體送往法醫研究室進行精密的化學與病理鑑定。檢方表示，目前遺體已發還家屬辦理後事，待解剖報告出爐後，才能確認張宏年的死亡主因。

這起案件不僅讓台中地方政壇痛失大老，也再度喚起大眾對當年盛唐中醫食安風暴的記憶。網友紛紛在社群平台留言哀悼，希望司法能盡速給家屬一個真相。

