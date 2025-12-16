前台中市議長張宏年過世享壽73歲 檢方將解剖釐清死因

[Newtalk新聞] 遭停職新竹市長高虹安涉詐助理費案今（16）日出現大逆轉，原先一審被依涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪汙罪，判高有期徒刑7年4月。不過台灣高等法院今日上午撤銷原判決，改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。對此高院也說明判決關鍵在《立法院組織法》認定「助理費相關規定立法目的及預算編列之性質應屬「實質補助，彈性勻用」。 此案被告共5人，除了高虹安外，還包括前法務主任陳昱愷、高虹安前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟、前主任陳奐宇、前公關主任「水母」王郁文，其中，陳昱愷一、二審皆無罪。 高院認定4名被告有罪部分在於，當初高虹安招聘黃惠玟、陳奐宇、王郁文時，關於待遇的說法，並非「我準備支給你（以陳奐宇為例，另2位及加班費，同理）8萬元月薪；但是，因為立委辦公室有許多費用支出，需要公積金，希望你能按月提撥1萬元公積金。這樣的待遇條件，你是否接受？」而事與陳奐宇約定薪資7萬元，卻向立院申報8萬元，因此，構成《刑法》第214條使公務員登載不實事項於公文書罪。 至於為何不構成《貪污治罪條例》第5條第1項第2款之

