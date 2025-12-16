前台中市議長張宏年過世享壽73歲 檢方將解剖釐清死因
前台中市議長張宏年今天（16日）上午逝世，享壽73歲，其子國民黨籍台中市議員張彥彤對此婉拒受訪。檢方今天表示，經檢察官相驗遺體後，因死因不明，已排定下周解剖釐清。
2020年因張宏年身體不適就醫，檢出鉛中毒，揭發盛唐中醫鉛中毒事件。
據了解，上午張彥彤要叫父親起床吃早餐，卻發現父親叫喚不醒，觸摸身體發現冰冷，沒有生命跡象，已明顯死亡。張彥彤證實但婉拒受訪。
台中地方檢察署今天表示，全案由台中市警察局第三分局於今天中午報請檢方相驗遺體，經外勤檢察官到場相驗後，因死因不明，已排定下周解剖釐清死因。
台中市2020年爆發盛唐中醫鉛中毒事件，因張宏年一家就醫檢出鉛中毒，揭發此案件，此案有多名受害者。張宏年接受排毒治療後，近年來深居簡出，今天上午傳出在家中過世，地方不捨。
責任主編：于維寧
