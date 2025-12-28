前台中議長張宏年低調出殯 議員兒寫下告別：若有來世希望再相遇

即時中心／林韋慈報導

前國民黨籍台中市議長張宏年於12月16日辭世，享壽73歲。家屬今（28）日上午為其舉行告別式。張宏年生前屬於地方政壇上赫赫有名的政治人物，然而家屬選擇以低調方式送別，不僅未廣發訃聞，也未舉辦公祭，僅於私人會所舉行家祭，但仍吸引超過200名親友、政界人士前去捻香致意。

友人透露，家屬近來沉浸於深切哀痛之中，希望外界記住的是張宏年生前服務鄉里、陽光正面的形象與專業精神，因此家祭過程未安排任何致詞儀式，儀式結束後即發引火化，送他走完人生最後一程。

張宏年的辭世，也讓外界再度回想起2020年震驚社會的「盛唐中醫鉛中毒案」。當年張家因長期服用含禁藥硃砂的中藥粉，導致全家鉛中毒，張宏年更因此造成腦部約四成受損，長期臥床，健康狀況大不如前，張宏年也逐漸淡出公眾視野。

12月16日清晨，其子、現任台中市議員張彥彤欲喚父親起身吃飯，卻發現其身體冰冷、已無呼吸心跳。他在相驗時悲痛表示：「爸爸終於解脫了。」但由於家屬對死因是否與鉛中毒後遺症相關仍存疑慮，台中地檢署基於慎重考量，已於本月23日會同法醫進行遺體解剖，目前相關檢體已送交鑑定，結果尚待出爐。

今（28）日張彥彤也在臉書貼出與父親的合照，並感性寫下告別心聲：「若有來世，希望能再與您相遇。」他同時感謝外界的關心，並表示：「請原諒我們以如此低調的方式送別家父，因為這是家父的人生結業式，家人希望能以寧靜、祥和的心情，送他最後一程。」





