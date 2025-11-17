前台南副市長之子被控吸金逾億元 上回被起訴這次卻沒事！檢方不起訴理由曝

前台南市市府長顏純左之子顏大鈞因涉及詐欺吸金案，目前羈押中，他另案被控詐騙2940萬，台南地檢署檢察官認定是單純借貸，作出不起訴處分。資料照片

台南市前副市長顏純左之子顏大鈞先前被控打著「政二代」招牌，招攬工程投資、涉吸金9,198萬元而遭起訴，目前仍在羈押審理。不過，他另遭1鄭姓婦人指控，以借款名義行騙、涉詐金額2,940萬元的案件，檢察官偵查後做出不起訴處分，認定雙方屬單純借貸關係，不符詐欺要件。

鄭婦指控，她與顏大鈞因租屋關係而相識，2024年11月18日至12月4日期間，顏多次向她表示，手上投資事務資金缺口，請求協助周轉，並於四度登門取款，共拿走1,000萬元兩次、另加240萬元與700萬元，合計2,940萬元。

廣告 廣告

她指出，顏未說明任何明確的投資項目，只提到做生意需要資金，且她認為，顏是副市長之子，相信他及其背後家族的實力，因此同意借款，但要求顏開立本票並承諾支付利息。

面對指控，顏大鈞堅決否認詐欺，強調全程只是正常借錢，並無欺瞞。檢察官調查後認為，鄭婦的說法與顏大鈞「屬單純借貸」的主張並未矛盾，況且鄭婦在提供巨額資金前，應已自行衡量風險。

至於顏在另一宗涉案中，被控以工程或當鋪投資為名詐騙他人，該起案件的行徑與本案情節不同，無法直接類比。綜合證據後，檢方認定不足以證明顏在此案中施用詐術，因此不起訴結案。



回到原文

更多鏡報報導

高雄楠梓老翁為省3分鐘 抄近路違規右轉釀1死8傷 家屬悲痛相驗

立委林岱樺助理費案再開庭 被指「人頭助理」弟媳出庭否認：都有實際工作

逢甲深夜飆車惡鬥 大叔持滅火器獨佔賓士炸街團遭圍毆 5嫌落網