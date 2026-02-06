前台南副市長顏純左么兒涉詐逾億 一審判7年10月

（中央社記者張榮祥台南6日電）前台南市副市長顏純左么兒顏大鈞利用父親政商關係，涉嫌以投資為名詐得逾新台幣1億元，犯後一度遭拘提收押，台南地方法院今天以詐欺取財共6罪判刑7年10月，全案可上訴。

台南地院今天指出，顏大鈞無資力，手上也無投資項目，民國110年起利用父親政商關係取信於人，還宣稱總統賴清德是乾爹，鼓吹投資當舖及台南市政府工程，以賺取利息分潤，造成6人共交付1億1998萬餘元。

顏大鈞收到錢後，未實際投資，反而用於支付允諾利息、賭博等用途，直到去年4月間，投資人無法聯繫上顏大鈞，才報警處理。

警方獲報後報請台南地檢署指揮偵辦，檢察官核發拘票，由警方追查顏大鈞下落，顏大鈞曾被民眾目擊在友人陪同下現身高雄小港機場，但疑似因遭通報境管而無法出境，離開機場後再度不知去向，直到去年6月被警方在安平區逮捕。（編輯：李錫璋）1150206