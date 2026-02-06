前台南副市長顏純左兒涉詐上億 遭判刑7年10個月

前台南市副市長顏純左的兒子顏大鈞，涉入投資詐騙上億元，一度遭到拘提收押，台南地方法院今天以詐欺取財共6罪，判刑7年10月；法官也提到，顏大鈞的不當手法，包括利用父親政商關係，取信於人，進行詐騙；全案仍可上訴。

顏大鈞去年在高雄小港機場櫃台前，被攔下來，當時他因為涉嫌詐騙被限制出境，離開機場後，不知去向，去年6月被警方在安平區逮捕。顏大鈞長期打著政二代名號，四處找人投資。被害人說，他會講幾個知名的人物，然後說要一起投資。

前台南副市長顏純左兒子涉詐上億， 遭判刑7年10個月。(圖 ／民視新聞)





台南地院行政庭長楊書琴表示：「顏姓被告明知自己沒有資力，且無投資項目，仍自110年間起，利用其父親曾任台南市副市長的身分，政商關係良好以此方式取信於人，分別以不同投資事由，向被害人6人詐取財物，數百萬元到數千萬元不等。」

實際上，顏大鈞虛構多項投資案，從民國110年起利用父親顏純左的政商關係，取信於人，鼓吹投資當舖和公部門的工程，賺取利息分潤，造成6人共交付1億多元。台南地院行政庭長楊書琴指出：「顏姓被告坦承犯行，本院審酌各被害人，所受高額財產損失的金額，以及被害人到庭所陳述的意見，對顏姓被告所犯6罪，分別量處有期徒刑1年到3年10個月不等。」

前台南副市長顏純左兒子涉詐上億， 遭判刑7年10個月。(圖 ／民視新聞)





6名被害人被吸金上億元，法院依據詐欺取財罪，判處刑7年10月，並沒收犯罪所得六千多萬元，全案仍可上訴。（民視新聞綜合報導）

