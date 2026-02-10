前台南市消防局長涉收賄320萬元 南檢偵結提起公訴

台南地檢署偵辦台南市政府前消防局長李明峯涉嫌貪污案，經指揮檢察官許華偉長期蒐證調查後，全案已於近日偵查終結，依違反《貪污治罪條例》將李明峯與楊姓消防設備業者提起公訴，另涉行賄的曾姓業者則獲緩起訴處分。

檢方調查指出，李明峯在擔任消防局長期間，負責審核民間捐贈消防設備與器材，卻與業者合謀，利用職務機會為特定廠商爭取銷售商機。曾姓業者先引進高壓細水霧機組及改裝幫浦消防車，李明峯則在公開場合及私下場合多次協助推廣，並透過職務影響，要求局內人員配合政策方向，引導原本打算捐贈救護車的民眾，轉為捐贈上述設備或車輛。

檢方指出，李明峯取得捐贈人資訊後，轉交給相關業者接洽簽約，再由李依職權審核通過捐贈案，使設備順利交付消防局。業者因而獲得銷售利益，並依約定將利潤分成，李明峯與楊姓業者各取得三分之一不法所得。統計顯示，業者自民國112年至113年7月底，共販售高壓細水霧機組12組、幫浦消防車8輛，總獲利約新台幣480萬元，其中李明峯與楊姓業者各收受約160萬元賄款，合計收賄金額達320萬元。

檢方進一步查出，相關賄款分多次以現金交付，地點多在消防局後方超商或公務車內。李明峯與楊姓業者因涉嫌對於職務上行為收受賄賂罪，已被起訴並移審。至於曾姓業者則涉犯行賄罪，檢察官考量其犯後態度與配合偵辦情形，給予兩年緩起訴處分，並命其於期限內向國庫繳交100萬元及接受法治教育。檢方表示，是否尚有其他不法情事，仍將持續擴大清查。

