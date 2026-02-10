前台南消防局長李明峯收賄320萬今移審 法院裁定「續押禁見」

台南消防局前局長李明峯涉貪，法院裁定續押。（擷取台南市政府消防局）



台南市前消防局長李明峯涉嫌在任內掌握消防設備捐贈審核權限，卻假借公益捐贈名義，與業者共謀牟取不法利益遭檢方起訴。台南地方法院審酌後認為，李明峯及楊女均涉犯起訴書所載重罪，屬法定刑5年以上之犯罪，且有逃亡、串證及滅證之虞，符合羈押要件，裁定自移審日起續押並禁止接見通信。

台南地方法院指出，李、楊2人均涉犯起訴書所載重罪，屬法定刑5年以上之犯罪，且有具體理由認定兩人有逃亡之虞，並可能勾串證人、共犯或湮滅證據，已符合《刑事訴訟法》第101條第1項第3款之羈押要件，認有羈押必要，裁定自移審日起續押，並禁止接見通信，全案仍可依法抗告。

檢方起訴指出，李明峯在擔任台南市消防局長期間，掌握審核民間捐贈消防設備的職權，卻與楊姓女子及曾姓消防設備業者共謀，假借「公益捐贈」名義，實際引導捐贈人向特定業者購買高壓細水霧機組或幫浦消防車，待設備完成採購後，再由李明峯以局長職權核准捐贈案，形同官商勾結，藉此牟取不法利益。

檢方清查發現，自2023年至2024年7月底止，共售出高壓細水霧機組12組、幫浦消防車8輛，不法所得約480萬元，並依事前約定由李明峯、楊女及曾姓業者3人平均分配。曾姓業者已實際交付賄款給李明峯與楊女各160萬元，合計320萬元，交付方式包括以牛皮紙袋分裝後於消防局後方的便利商店交付，或將現金放置於消防局公務車副駕駛座腳踏板下，手法相當隱蔽。

此外，檢調於2025年12月24日指揮廉政署兵分多路搜索共8處，並傳訊相關被告與證人共10人，隔日凌晨當庭逮捕李明峯及楊女，並經法院裁定羈押禁見。檢方強調，涉案人員假借公益之名行貪瀆之實，已嚴重侵蝕公部門清廉形象，後續是否仍有其他不法情事，將持續深入追查。

