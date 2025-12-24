前台南消防局長李明峯涉貪！ 「百萬救災車」爆貪瀆 檢廉帶回10人

台南市前消防局長李明峯涉貪！廉政署24號一早到台南市消防局搜索，查了8處，共帶回4名涉嫌人。（圖／TVBS）

台南市前消防局長李明峯涉貪！廉政署24號一早到台南市消防局搜索，查了8處，共帶回4名涉嫌人，其中一人就是李明峯，另外還帶走了6名證人，貪瀆案件疑似與民間捐贈的「高壓細水霧幫浦消防車」以及「台南消防月曆」有關，兩者廠商竟是同一人，甚至傳出疑似是消防高層的女性友人。

廉政署調查人員於24日一早抵達台南市消防局進行搜索，多名人員不斷進出辦公室，並搭乘電梯前往六樓局長室旁的秘書室蒐集資料。台南市政府發言人田玲瑚表示，相關案件已進入司法調查程序，市府尊重司法依法行政，也希望調查結果能釐清事實，勿枉勿縱。台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸則說明，目前正在偵辦台南市政府消防局李前局長等人涉嫌貪瀆案件，調查仍在持續進行中。

廉政署搜索行動主要是清查一輛高壓細水霧幫浦消防車，而李明峯疑似從中獲利。（圖／TVBS）

本次廉政署搜索行動主要是清查一輛高壓細水霧幫浦消防車。該車輛於去年9月由民間捐贈，價值約在250至450萬元之間，而李明峯疑似從中獲利。值得注意的是，李明峯早在12日就突然辭職，且在17日於旅館傳出受傷事件，當時已引發諸多揣測。

前台南市消防局長李明峯是否真的利用職位涉貪，仍有待廉政署進一步釐清。（圖／TVBS）

今年8月，社群媒體上有匿名者爆料，指出高壓細水霧幫浦消防車的廠商疑似是消防局高層的民間女性友人。更巧合的是，這位女性友人還承攬了近幾年台南消防月曆的製作工作。在3年前的月曆發表會上，這位女性廠商曾上台致詞表示，所有的想法都是執行之後，從消防人員給她的感動中才呈現出當天的月曆。

記者嘗試致電該女業者並按門鈴，但都未獲回應。據了解，此次搜索行動也與消防月曆有關聯。前台南市消防局長李明峯是否真的利用職位涉貪，以及傳聞中的女性友人是否也涉案，仍有待廉政署進一步釐清。

