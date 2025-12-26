前台南消防局長李明峯聯手女密友「收賄300萬」...涉犯貪污條例2人遭押

台南市消防局爆出貪瀆弊案，24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明。除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認為被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，涉犯《貪污治罪條例》對於職務上行為收受賄賂罪嫌重大，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。

據了解，只要有民間企業願意捐贈消防車輛或裝備，就會優先推薦高壓細水霧幫浦消防車，由相關人員向楊女名義上的「一人科技公司」簽約下單。據指出，實際上捐贈款項會轉向曾姓業者公司購買消防設備車輛，李明峯與楊姓女密友則藉此收受回扣。不僅如此，2人還曾經協助曾姓業者送審消防設備工程相關資料，讓其順利通關。

法院指出，經訊問李姓、楊姓2名被告，綜合2人供述及卷內相關事證，足認李姓被告涉犯《貪污治罪條例》對於職務上行為收受賄賂罪，楊姓被告亦涉犯同條例相關罪名，犯罪嫌疑均屬重大。

法院並認為，2人涉案情節及所涉法條重大，且有相當理由足認存在逃亡、勾串證人或共犯、湮滅證據之虞，符合羈押要件，經衡量公共利益與被告人身自由後，認無法以具保、責付或限制住居等替代手段取代羈押，裁定2人羈押並禁止接見通信，全案仍可依法提出抗告。

