前台南縣環保局長江世民以教畫回饋故鄉玉井

玉井區長顏振羽到竹圍活動中心觀賞學員們作畫。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／玉井報導

曾任台南縣環保局長的江世民歡喜回到故鄉玉井，同時以畫筆來回饋故鄉，在玉井區竹圍活動中心開辦油畫課程，教導居民作畫，改從事心靈環保。最特別的是指導的學員中有名小五的學生，所畫的爸爸一圖，深具小小畢卡索的畫風，讓江世民教得很開心。

多年前江世民回到故鄉玉井，深居簡從在家鄉作畫，從事人生最美好的畫畫日子，同時也舉辦個人畫展。一年前，他的幼稚園和國中同學們，陸續表達要跟著他學畫畫，而江世民也本著回饋故鄉的心意，一年半前在玉井區竹圍活動中心開辦油畫課程，教老同學們畫畫，學員中有幼稚園同學的太太，還有國中同屆的同學，大家重溫以前在少年時期對人生的熱情，有空就一起外出寫生拍照作畫。

顏振羽感謝江世民（右二）以畫從事心靈環保。（記者張淑娟攝）

江世民表示，上了一年半的油畫課程，學員們多數畫著故鄉的風景，如竹圍橋，虎頭山，也到台南各地景點拍照，如虎頭埤、將軍漁港、南化月世界、安平夜景等，藉著畫畫認識台南的風土人文，而看著學員們每一幅畫都不停向前進步，畫更深具情感，這也讓他相當有成就感，歡喜從綠美化環境的專業，走進身心靈的環保。

江世民也指出，參加油畫班的還有一名層林國小五年級的學生，他畫得相當棒，主題是他的爸爸，而他把爸爸的臉以冷暖色來著墨，孩子說，把爸爸的臉畫上黃色再加上黑色，是因為爸爸皮膚很黑。即使如此，那幅畫卻充滿著畢卡索式的手筆，讓江世民感覺到自己教到一名小小畢卡索，更因此而開心不已。

小五學生所畫的爸爸很有畢卡索風。（記者張淑娟攝）

區長顏振羽表示，感謝江世民回到故鄉，更願意在故鄉教畫畫，玉井不論老少，畫畫功夫都相當好，包括望明社區等多個社區的長輩都有一手畫畫好功夫，未來將研擬為老少們辦畫展，讓淺山的畫畫高手們同台交流，也讓玉井的美，被大家看見。