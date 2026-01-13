前台大名醫鄭文芳涉性侵遭訴 北院裁定延押2月

（中央社記者謝君臨台北13日電）前台大醫院婦產科名醫鄭文芳涉性侵遭檢方起訴，北院審理期間鄭男一度棄保潛逃被通緝，警方將他自加拿大押解返台，北院裁定羈押。由於鄭男押期即將屆滿，北院裁定延押2個月。

鄭文芳被控於民國109年、110年間分別對3名女子下藥，隨後性侵未遂及猥褻得逞，台北地檢署依刑法藥劑加重強制性交未遂、強制猥褻等罪嫌起訴鄭男。台北地方法院審理期間，鄭男出境未歸遭通緝，台灣警方去年10月將鄭男自加拿大押解返台，移送北院歸案，北院開庭審理後裁定羈押3個月。

北院裁定指出，鄭文芳押期將屆，合議庭1月6日開庭審理後認為，鄭男曾經出境未歸，並於審理時向法官供稱，自己目前沒有工作、財力，另積欠銀行貸款，法官認為有事實足認鄭男有逃亡之虞。

此外，鄭男都是在邀約被害人外出用餐過程中犯加重強制性交、猥褻罪，合議庭認為鄭男有反覆實行同一犯罪之虞，因此於1月12日作出裁定，鄭男自1月21日起延長羈押2個月。（編輯：張雅淨）1150113