前台大婦產科狼醫「假檢查真性侵」 二審認罪道歉改判2年

前台大婦產科醫師黃信穎2021年擔任住院醫師期間，竟趁急診值班時以手指對女病患性侵得逞，事件曝光後他遭台大醫院停職，北市衛生局撤銷醫師執照，並遭檢察官起訴。黃信穎一審經台北地院依「利用機會性交罪」判刑3年，檢察官、黃男皆對量刑部分提出上訴，高等法院近日作出二審判決，因黃男認罪且多次向被害人道歉、積極展現賠償態度，改判有期徒刑2年不得緩刑，全案可上訴。

判決書指出，黃信穎2021年6月COVID-19三級疫情警戒期間時，擔任臺大醫院婦產部第3年住院醫師，負責值勤急診診療工作。當時一名病患A女因腹痛、發燒至臺大醫院急診室就診，經診斷疑為黃體破裂而留院觀察。

沒想到，黃信穎竟趁急診值班時，以需對A女之性器官實施身體檢查為由，要求她在急診室婦科診間躺上檢查台，自行褪下下身衣著，且無任何護理師在診間陪同下，以配戴手套之手指搓揉A女之陰蒂，並以手指插入A女陰道之方式，對A女為性交行為得逞。

事件曝光後黃信穎遭台大醫院停職，北市衛生局在去年9月撤銷其醫師執照，全案經檢察官起訴後，一審台北地院依「對於受照護之人利用機會性交罪」判刑3年，檢察官、黃男皆對量刑部分提出上訴。二審台灣高等法院近日作出判決，認為原審量處有期徒刑3年過重，又黃男於高院審判中已坦承犯罪，並數次以書面向A女道歉及表達賠償相當金額之意願，雖因被害人始終拒絕而未能成立民事上和解，然原審未及審酌黃男犯後態度亦有未洽，因此高院予以撤銷改判。

高院指出，審酌黃男行為時為臺大醫院婦產部住院醫師，竟未恪遵醫師倫理規範，僅為滿足一己私慾，罔顧病人權益，對於因醫療關係受自己照護之病人，濫用身為婦產科醫師得以對病人實施身體檢查（內診）之機會，對告訴人為指侵之猥褻、性交行為，侵害告訴人之性自主決定權並造成告訴人精神上之痛苦。

高院表示，考量黃男之犯罪動機、目的、手段、情狀、所生損害程度，並其無前案紀錄之素行，及犯後於偵查及原審審判中否認犯行，嗣於高院審判中坦認犯罪，並多次以書面向告訴人道歉、積極表達願意給付相當金額賠償之態度，及黃男自述大學畢業，未婚，原擔任醫師後因本案行為被停職，目前失業中，與父母同住，經濟狀況普通等等一切情狀，改判有期徒刑2年。

高院並指出，黃男固請求宣告緩刑，而查其前雖未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，惟其本案所為造成被害人之傷害迄今未為實際賠償或獲得其原諒，難認黃男所受刑之宣告以暫不執行為適當，自不宜宣告緩刑。全案可上訴。

