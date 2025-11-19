前台積電研發大將疑抱機密投英特爾 龔明鑫坦言見過羅唯仁「印象不錯」：有點意料之外

經濟部長龔明鑫19日坦言，之前擔任台積董事時有遇過羅唯仁，印象還不錯，對於發生此事感到些許意外。（攝影／鄭國強）

台積電前研發資深副總羅唯仁今年7月底退休，10月底疑似「回鍋」老東家、競爭對手英特爾（Intel）擔任研發副總。同時媒體報導，羅唯仁在退休前疑動用高階主管職權，要求下屬為其簡報並影印大量2奈米、A16、A14奈米等先進製程技術資料，相關文件恐已遭帶出公司。

經濟部長龔明鑫今（19）日指出，政府對案主要關心三個層次，分別是國安、產業利益及個別廠商損失；他也在備詢時表示，過去擔任台積電董事時有見過羅唯仁，當時覺得他還不錯，對他發生這件事有點意料之外。

台積今年第二起疑外洩案，龔明鑫：政府關心三層面

立法院經濟委員會今日邀請經濟部部長、台灣中油股份有限公司董事長及行政院公共工程委員會首長就「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」進行報告，並備質詢。龔明鑫會前受訪表示，政府對本案的關心有三層次，第一是國家安全的議題，高檢署已經開始調查，經濟部會配合說明核心關鍵技術的管制方式、有否涉及到國安法等疑慮。

第二部份產業整體利益，經濟部也會密切觀察該情況會不會損及整個臺灣半導體產業的生態鏈，甚至是客戶關係，將會充分且持續的注意情勢發展；第三層面關於個別企業利益，充分尊重臺積電是不是要提出訴訟等情況，如果需要經部協助，也會幫忙。

民進黨立委邱議瑩詢問，台積電已經跟經濟部作接觸了嗎?被帶走的資料或認定上那些屬於關鍵基礎的核心資料?是否做進一步做溝通討論?

龔明鑫回應，本案高檢署已啟動調查，哪些屬於核心技術，經濟部配合協助調查；但被帶走哪些技術或資料是台積電的營業秘密，不好由經濟部說明，經部會協助釐清哪些屬於營業秘密技術、協助企業提出營業秘密訴訟。

對羅唯仁初印象「還不錯」，被爆洩密案「有點意料之外」

國民黨立委張嘉郡則問及龔明鑫是否認識羅唯仁？龔明鑫指出，在擔任台積電董事時有見過面，當初覺得他「還不錯」，對於發生此事有點意料之外。

張嘉郡表示，身為前台積電資深研發副總，退休後竟然可以馬上去對家上班，沒有競業禁止、也無旋轉門條款，這合理嗎？同時，據媒體指出，他還印了20幾箱2奈米以下先進製程機密資料，這妥當嗎？

龔明鑫說，實際印走了哪些資料，要由台積電才能比較清楚說明；至於競業禁止，理論上是要簽屬的。

至於媒體關注，政府的關鍵技術外流防範措施是否有做到滴水不漏?龔明鑫表示，已經在建立相關機制，也會隨時更新核心關鍵技術範圍。

近期資本市場劇烈波動，外界擔心科技巨頭投資態度，怎麼看對臺灣電子業的影響？他回應，金管會對資本市場勢必會密切注意，除非有比較重大的或非經濟因素的事件，基本上政府尊重資本市場反應；至於AI是否過熱，各界有不同的解讀，不過據經部瞭解，企業接單狀況良好，有實質訂單做基礎。

