前台積電高層疑帶機密赴英特爾 高檢署分他字案調查

曾經擔任台積電技術研發重要職務的資深副總羅唯仁，日前轉任美國晶片大廠英特爾要職，傳出他退休前疑似帶走2奈米、A16、A14等先進製程技術的營業秘密，引發台積電是否再發生洩密案的討論。

經濟部長龔明鑫19日到立院備詢，立委關心經濟部的掌握情況，龔明鑫直言，此事涉及國安議題，還有整體產業利益以及個別廠商的損失情況。

經濟部長龔明鑫表示，「可能會涉及到《國安法》，這個國家先進製程，是非常核心這些製程，這個有3個層面來探討啦，第一個就是您剛才提到的國家安全層次的問題。」

廣告 廣告

民進黨立委邱議瑩追問，「國安層次來講，我們要確定就是說這件事情，是不是有危害到國家的利益跟安全嘛。」

立委也追問龔明鑫是否認識羅唯仁，也對台積高層退休後，隨即轉到競爭對手上班，沒有競業禁止感到不解。

國民黨立委張嘉郡提問，「有跟他深談過嗎？有交換過什麼意見嗎？」

龔明鑫回應，「董事的時候，那當然有做一些說明。」

張嘉郡提問，「你認為這個人的人品如何？ 」

龔明鑫說：「客觀判斷當初覺得還不錯」

張嘉郡表示，「當初覺得還不錯，那現在是不是覺得判斷錯誤了？」

龔明鑫坦言，「有點意料之外。」

對於台積電是否再發生洩密案？龔明鑫強調，對於什麼資料被帶走由台積電來認定，經濟部會去認定被帶走的相關技術是否符合國家關鍵技術；至於被帶走什麼屬於台積電的營業祕密，經濟部不方便說明，如果台積電要提告，經濟部會提供協助。

而司委會中，立委也追問法務部長鄭銘謙，他強調高檢署的智財分署已經主動分他字案，蒐證釐清是否涉及違反《營業秘密法》以及《國安法》。