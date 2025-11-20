前台積高層涉洩密 龔明鑫：初步看來沒那麼簡單

傳台積電退休資深副總經理羅唯仁疑似帶走先進製程的影印資料至競爭對手英特爾(Intel)任職。經濟部長龔明鑫今天(20日)出席立法院經濟委員會前受訪表示，此案件已提升至《國安法》層次，高檢署介入調查，初步看來不是那麼簡單。

立法院經濟委員會20日邀請國發會、經濟部、勞動部、數發部等部會就「攸關台灣未來的競爭力，值此AI時代，台灣如何贏得新人才戰？」報告並備詢。

對於外傳台積電已退休的前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁退休前疑似利用職權帶走2奈米、A14、A16等先進製程影印資料，「帶槍投靠」老東家英特爾。

經濟部長龔明鑫在會前受訪時表示，調查目前沒有新的進度。他並指出，營業秘密法是告訴乃論，須由台積電提告；但若涉及國家重要核心技術，就會提升到國安法層次，這是公訴，因此高檢署才會主動介入調查，且「初步看來不是那麼簡單」。

龔明鑫也強調，台灣40年來打造的半導體生態非常紮實且完整，不是某個人拿走某些資料就會被破壞。

針對英國《經濟學人》日前撰文論述台灣的經濟問題，認為台灣經濟風光背後潛藏所謂「台灣病」的結構性風險，而元兇就是長期低估新台幣匯率。龔明鑫則再度回應，說明台灣近10年經濟成長是歸功於台商回台投資、疫情下數位需求增加以及AI時代的發展等多重因素，與匯率高低無關，他並強調「我們沒有病」。他說：『(原音)所以就是說台灣的表現好是因為在很多國際的情勢變動之下，但是大家努力因應的結果很好所展現的好成績。這樣的成績是許多國家稱讚的一個好的標竿跟榜樣，我們沒有病，我要說明是這個。』

龔明鑫提到2018年因為美中貿易戰開始，台商回台投資台灣三大方案啟動，讓台灣的經濟實力更紮實；到了第二階段COVID-19時，因為人跟人的接觸受到阻礙，數位運用跟需求大幅增加，奠定了台灣半導體發展的基礎；而最近台灣表現好，則是因為AI時代的來臨，這也與台灣半導體發展非常好有關，而這些都跟匯率的高低關係不大。(編輯：宋皖媛)