前台積高層涉竊密是否撤銷院士 龔明鑫：待案情明朗再討論

副總統蕭美琴親自為退休的台積電資深副總羅唯仁，頒授工研勳章，彰顯對院士的尊重。

工研院士、退休台積電資深副總羅唯仁說道，「AI的興起和運用呢，就呈現出巨大的機會，來增進台灣百工百業的競爭力。」

曾經擔任台積電要職的羅唯仁，2004年加入台積電，帶領團隊突破技術瓶頸，在全球獲得超過1500項專利；今（2025）年7月退休，9月獲得工研院士殊榮，10月就轉任美國晶片大廠英特爾。

還傳出他退休前，疑似帶走2奈米、A16、A14等先進製程技術的營業秘密。經濟部長龔明鑫，19日到立院備詢，立委關心政府掌握情況，龔明鑫直言，此事涉及國安、整體產業利益，以及個別廠商損失情況。

國民黨立委王鴻薇問，「這個時候，我們要不要考慮暫停或者撤銷他的工研院士身份？」

經濟部長龔明鑫回應，「再來跟工研院討論一下，倒是委員提到，我們就來考慮。」

法務部長鄭銘謙指出，「這個案件媒體有報，那高檢署也分案偵辦了。」

龔明鑫表示，等案情較為明朗，會與工研院討論，是否撤銷羅唯仁的院士殊榮；法務部長鄭銘謙則強調，高檢署已經主動分「他字案」，釐清是否涉及違反《營業秘密法》及《國安法》。

事實上，針對高科技，經濟部有列管多項技術項目，像是14奈米以下製程的IC製造技術，或是晶圓級的封裝技術、特殊材料與設備技術，還有單晶微波積體電路技術。

和碩董事長童子賢表示，「他整個組織有相當的韌性，我相信不會因為一個人的跳槽造成關鍵性的影響，會比較在意的是說，如果是整個團隊的話，就會比較麻煩。」

國科會主委吳誠文回應，「他這個聘任有違反他跟當初跟台積電所簽的這個約，那這個自然是由台積電自己他們要去啟動他的這個程序。」

對於這起疑似洩密案，國科會主委吳誠文認為，台積電的技術很難靠個人就完整複製，仍舊需要嚴防外洩。龔明鑫則強調，經濟部會去認定，被帶走的相關技術是否符合國家關鍵技術，如果台積電要提告，經濟部會協助。