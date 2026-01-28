前台電成棒隊總教練「大陳老師」驚傳癌逝！享壽76歲

陳哲祥曾擔任台電成棒隊總教練。（圖／翻攝自 台灣棒球維基館）





棒球界重量級人物、前台電成棒隊總教練陳哲祥患有肺癌，於1月23日傳出病逝，享壽76歲。陳哲祥長期深耕基層與業餘棒球，曾培育出陳傑憲、林岳平等多位優秀球員，死訊讓許多昔日門生相當不捨。

台電成棒隊總教練「大陳老師」

陳哲祥出生於高雄，18歲即加入台電棒球隊，其擔任選手時期主守三壘，還曾兩度入選亞錦賽國手。退役後，他投身教練工作，與弟弟陳哲昇並稱「大陳老師」、「小陳老師」，長期深耕南部基層棒球，培育無數後起之秀。1989年，他在台電任職期間被借調至五福國中擔任棒球隊教練，培養出陳傑憲、許銘傑、陳宗甫、葉成龍、許閔嵐等多名優秀球員。

1998年，台電成棒隊因職棒挖角，許多成員離開而面臨解散危機，陳哲祥臨危受命擔任總教練。他積極走訪各青棒隊招募優秀高中選手，利用台電穩定的工作與生涯保障，讓球員在紮實磨練後再轉戰職棒。受其指導的許閔嵐、高國慶、林岳平、石志偉、林益全等球員，皆在台電隊磨練球技後成功進入職棒舞台。

陳傑憲職棒生涯重要貴人

2012年，陳傑憲因日本職棒選秀落榜，一度面臨無球可打的困境。陳哲祥洞察其潛力，力邀他加入台電隊，重新回到賽場歷練。經過台電隊的培訓，陳傑憲逐步嶄露頭角，先後入選仁川亞運培訓隊及U21世界盃冠軍隊，並於2016年以第二指名進入職棒，陳哲祥對陳傑憲的職棒生涯影響相當深遠。

除了執教與人才培育，陳哲祥亦曾創立「MUCH麻吉」品牌，自行設廠製作棒球服，致力改善當時台灣球衣品質不佳的問題，嘉惠基層球隊與職棒球隊。2014年退休後，他仍時常到球場義務指導年輕球員，直到近年因病閉門養病，並於本月23日正式畫下人生的句點。

