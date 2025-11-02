前司機毆打學生態度惡劣不只一回 桃客再致歉：曾基於信任回聘
桃園客運劉姓司機上月22日懷疑高中生逃票，遭另名學生嗆「錢都不會數，這輩子也就這樣了」，劉男因而跟下車動手毆傷男學生，校方事後強調學生「絕對沒坐霸王車」，劉男第一時間被開除外，同月底被桃園檢方偵結起訴，桃園客運今（2日）再發4點聲明，強調會積極配合調查外，也說明過去回聘劉男考量。
桃園客運劉姓司機22日跟隨學生下車在街頭開扁，因身形優勢，導致學生鼻骨骨折、頭臉瘀傷，事後客運內畫面曝光也還原整起事件，劉男除了被公司開除，上月24日檢方複訊後以2萬元交保，同月底隨即被起訴，檢方指出，劉男在車道施暴嚴重危害公共安全，且任職期間屢因態度惡劣與違規遭懲處，還曾被解職2次。
昨（1日）還一度有酒醉男子持螺絲起子跳上桃園客運公車，揚言要替學生報仇，今（2日）桃園客運再度發出4點聲明，先是提及事發後公司第一時間開除處置，再來強調案發迄今公司積極配合檢警調查，已退還車資給學生並致歉，面對受傷學生公司也會負起法律責任。
桃園客運也針對回聘說明，指劉男2020年離職後，2023年回聘，是因劉男對於過錯表示「已痛改前非並願意配合公司管理規定，給予乘車民眾良好的服務品質」，公司基於信任原則給予改過自新機會，惜劉男不思改過﹑依然故我，導致此次事件發生，也因此已安排公司人員11月1日起陸續接受「法治教育及情緒管理」等相關課程。
★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。
★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
