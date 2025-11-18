前名模孫正華爆婚變神通少東苗華斌 天價贍養費曝光！傳兩年前就離了

孫正華（右起）曾分享與苗華斌在聚會上與已故時尚教母江淑惠的合照。翻攝孫正華臉書

50歲的昔日名模孫正華與「神通集團」少東老公苗華斌2008年結婚，2011年爆出苗華斌與按摩店的中國籍小三劉韋欣婚外情，三方對簿公堂，但孫正華繼續維持婚姻。根據《鏡週刊》報導，近日投資圈傳出，孫正華與苗華斌疑似在2年前就離婚，且孫正華至少拿了2億元贍養費。

報導指出，投資圈近來盛傳孫正華離婚消息，神通集團去年資產超過5500億元，孫正華身為集團董事長長媳，2億贍養費不算多，不過若還有房產就另當別論。對於孫正華「恢單」傳聞，似乎也反映在她近來積極找人準備合夥開公司的動作上。

孫正華（左）、苗華斌曾因婚外情風波鬧上法庭。翻攝自TVBS

埋首工作！積極與政府單位合作

據悉，孫正華積極與政府單位合作，兩年前讓國發基金挹注她一個總額達兩億元的案子，成立「台灣時尚新創股份有限公司」，也是文策院第一個時尚類型投資案。孫正華與苗華斌最後一次合照，是2022年1月，她分享更早之前，曾與苗華斌在聚會上與已故時尚教母江淑惠的合照，藉此緬懷江淑惠。

孫正華（中）擔任台北市時裝協會理事長，出席台灣時尚永續產業基金成立。文策院提供



