前名模涉侵占善款！500萬元交保戴電子腳環重獲自由

前名模蕭瑋葶涉嫌「中華民國身障關懷協會」上億元善款侵占案，自今年4月22日遭裁定羈押禁見至今已224天。士林地方法院近日改裁，她以500萬元交保，並限制住居、8個月內不得出境出海，期間須接受電子腳環科技監控。今早家屬與律師前往士林地院辦理具保及設置電子腳環。

檢方調查指出，內政部2011年核准設立「社團法人中華民國身障關懷協會」，由哥哥蕭靖擔任首屆理事長，對外以照顧身障兒童、推動公益為名在街頭募款。其後蕭靖因遭通緝，改由妻子陳品君掛名理事長，他則以助理身分活動，蕭瑋葶則掛名常務理事。檢方認為，3人涉嫌將原本應投入公益的款項挪作私用，包括購買房產、進口名車、股票投資與高檔餐飲等，甚至在社群高調分享養狐狸，涉嫌詐捐逾1.1億元，並以房產詐貸5,216萬元，涉犯公益侵占、詐欺取財、洗錢等多項罪名。

今年4月21日，檢調兵分多路搜索相關據點，隔日將蕭瑋葶與兄嫂等人聲押，士林地院認為3人侵占金額龐大，且有勾串共犯、反覆實施加重詐欺之虞，自4月22日起裁定羈押禁見。8月間，檢方偵結起訴，法院並裁定續押，引發辯方接連提出抗告。

過程中一度出現准保卻保不出去的爭議。蕭瑋葶委任律師主張，士院8月5日曾裁准她以300萬元交保並搭配科技監控，但家屬8月8日前往辦保時，卻被告知因「法警人力不足」、「科技監控廠商請假」無法完成程序，最後又被法院改裁續押。高等法院11月6日認為，原審未釐清辦保受阻原因，說理不完整，遂撤銷發回士院更裁。

此外，另一組高院合議庭在審理延押裁定抗告時，仍認為現有證據顯示蕭瑋葶涉犯多項重罪，且對部分金流「不知情」的說法仍待查，有串證及反覆實施犯罪的疑慮，因此曾駁回抗告，她也因此持續羈押。

士林地院近日重新評估後，認定蕭瑋葶仍具羈押原因，但在重金交保、限制出境出海與電子監控等配套下，已無繼續羈押必要。因此改裁定以500萬元交保，並要求限制住居、限制出境出海8個月及配戴電子腳環。

庭訊中，蕭瑋葶一度否認參與募款與決策，強調自己僅是「義工」，工作內容以照顧孩子、搬運物資為主，並稱直到遭搜索當天才知道被掛名常務理事。對於涉案細節及外界質疑，她今步出法院時未做任何說明，後續案情仍有待法院審理釐清。

