前名模涉侵占身障協會公款免押了！士院裁定蕭瑋葶交保500萬、戴電子腳環

前名模蕭瑋葶捲入「中華民國身障關懷協會」侵占億元案遭起訴，士林地院裁定接押後，其委任律師提抗告驚爆因法警人力問題致辦保失敗，高院裁定撤銷發回地院，詎料剛好面臨士院二度裁定延押，導致律師又二度提抗告，這次失敗。不過，歷經幾度抗戰後，士林地院終於裁定她500萬元交保、限制出境出海8月及配戴電子腳環，法院今早已提訊蕭女辦保，她稍後將恢復自由。

士林地檢署查出，內政部2011年核准設立中華民國身障關懷協會 （TDCA），由蕭瑋葶的哥哥蕭靖擔任首屆理事長，蕭靖被通緝後，改由妻子陳品君擔任理事長，他則化名當助理。身為伊林名模的蕭瑋葶則掛名常務理事。檢方發現，蕭靖夫婦涉侵吞協會上億元，蕭女更以房產向銀行詐貸5000萬元，3人生活豪奢，還高調在家裡「養狐狸」。

檢方8/1偵結將蕭女及兄嫂起訴，8/11將蕭瑋葶3人移審法院，士院訊後裁定均羈押禁見3月，也駁回蕭女聲請的具保停押。不過，蕭瑋葶的委任律師針對具保停押裁定提抗告後，意外出現大逆轉。

律師首度向高院抗告，主張檢方移審前6天，士院就裁准蕭女交保300萬元及搭配科監，詎料，家屬8/8去辦保竟被通知「士林地檢署法警人力不足、辦理科技監控廠商請假」無法辦保，導致蕭女被羈押至今。高院認為是否有串證疑慮待查，加上辦保問題關乎司法公信力，於11/6撤銷發回士院更裁。

而此事也有意外轉折，早在高院撤銷發回的前一天（11/5），士院合議庭就已提前裁定蕭女延長羈押兩月。委任律師也同時針對這份裁定提抗告，沒料到，這次改換另一組合議庭接手，同樣是高院，但認定大不同。

另一組高院合議庭認為，依調查證據，足以認定蕭瑋葶涉犯公益侵占、詐欺取財、藏匿人犯及洗錢罪，犯罪嫌疑重大。她應訊時僅坦承詐欺罪，否認其他罪名，其名下帳戶也有大額款項進出紀錄，她卻表示不知情，是否推諉卸責尚待調查，因而有串證之虞。

合議庭認為，蕭女在偵查中聲請具保停押，原審裁准300萬元交保，固然由高院之前的裁定闡釋得很清楚，但法院對於移審的被告有沒有羈押原因和必要，本來就有重新判斷的權限，不受偵查中裁定內容的拘束，即使有律師抗告指稱的「因科技監控廠商問題而無法順利辦保」之情形存在，也不影響一審合議庭在8/11、11/5所做出的羈（延）押裁定的合法性。合議庭據此駁回抗告。

不過，士林地院近日重行認定後，認為蕭女有羈押原因，但無羈押必要，改以重金交保500萬元，另限制出境出海8月及接受電子腳環監控。士院今天上午提訊蕭女後，已完成交保手續，待廠商裝設電子腳環後，蕭女就會獲釋。

