前名模涉假公益真詐財！遭押224天身形變了 被問「善款買狐狸」快閃

前伊林模特兒出身的蕭瑋葶捲入「中華民國身障關懷協會（TDCA）」假公益、真詐財案。（圖／報系資料照）

前伊林模特兒出身的蕭瑋葶捲入「中華民國身障關懷協會（TDCA）」假公益、真詐財案，遭羈押224天後，於今（1日）獲法院裁定500萬元交保，並遭限制出境出海8個月，另須配戴電子腳環。蕭瑋葶稍早步出法院，只見她全身包緊緊，仍看得出身形略顯飽滿，和過去纖瘦窈窕的名模形象有不小落差。

被收押224天的蕭瑋葶今天下午在女性友人攙扶下步出法院，她頭戴深色棒球帽、粉色醫用口罩，將面容遮得嚴實，肩上背著大型黑色購物袋，全程低頭不語、快步下階梯，刻意避開鏡頭。值得注意的是，儘管蕭女全身包緊緊，仍能看出其身形在衣物下略顯圓潤，輪廓也比過去飽滿，顯示長期收押生活似乎已在她的外型上留下痕跡。

據了解，蕭瑋葶過去曾在社群分享與寵物狐狸「襪子」的合照，使狐狸成為外界關注焦點。然而，面對媒體接連提問「被關這麼久是否遭檢方誤會？」、「是否侵占善款？」、「寵物狐狸是否用善款購買？」、「是否知情哥哥遭通緝？」等語，蕭女始終緊閉雙唇，不作任何回應，隨後匆匆上車離去。

蕭瑋葶涉嫌詐欺取財，還在家中飼養狐狸作為寵物。（圖／翻攝自臉書，蕭瑋葶 Na-Xiao）

回顧案發經過，該協會於2011年12月1日設立，登記為全國性非營利法人，長期對外進行「關懷身障者」之募款宣傳，舉辦各式公益講座與活動，吸引不少青年與教育界人士參與交流。檢警查出，該協會內部會計制度形同虛設，理監事多為人頭名義，帳冊紀錄混亂，資金流向不明，幾乎未有實質性身障扶助紀錄。

檢方發現，協會理事長陳品君、蕭靖及蕭瑋葶兄妹自2022年起，涉嫌將對外募得的資金，大量轉入私人帳戶，用於購置名車、名牌精品、支付每月信用卡循環利息，以及其他私人花費。據檢方初步估計，3人不法所得超過3,000萬元，不僅將善款肆意揮霍，蕭瑋葶甚至還在家中飼養狐狸作為寵物。

士林地檢署掌握相關證據後，今年4月指揮法務部調查局臺北市調查處，依法搜索臺北市及新北市該協會辦公處所及涉嫌人住所等4處。涉案之被告陳品君、蕭瑋葶及蕭靖，經檢察官訊問後，認其等涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、第336條第1項之公益侵占及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯證人及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

