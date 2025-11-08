前名模涉案交保後6天裁押 高院發回更裁
（中央社記者林長順台北8日電）前伊林名模蕭瑋葶涉嫌侵占身障關懷協會款項，士林地方法院今年8月5日裁定300萬元交保，8月11日起訴後又裁定羈押禁見。蕭女提起抗告。台灣高等法院日前撤銷原裁定，發回士院更裁。
蕭女涉嫌與兄嫂蕭靖、陳品君夫婦侵占「中華民國身障關懷協會」逾億元捐款，士林地檢署今年4月間聲押蕭女獲准。蕭女聲請具保停押，士林地方法院於8月5日裁定蕭女新台幣300萬元交保，限制出境、出海，並「接受適當之科技設備監控」。不過，當天並未完成具保程序。
士檢於8月11日依詐欺、公益侵占等罪起訴蕭女等3人，並裁定蕭女羈押禁見。蕭女再度聲請具保停押，士院指出，蕭女偵查中雖經裁准具保停押，但法院在移審時，仍得本於職權重新審查判斷，不受偵查中相關羈押裁定的拘束，駁回聲請。蕭女不服，提起抗告。
蕭女律師在抗告理由中提到，蕭女親屬於8月8日辦理具保時，竟被告知因士林地檢署法警人力不足、辦理科技監控廠商請假為由，斷然拒絕蕭女辦理具保，顯然欠缺法律上剝奪被告人身自由的依據，已屬違法羈押。
高院審理後指出，原審既已於8月5日裁定蕭女300萬元交保，何以未能完成具保停止羈押程序？是否有抗告意旨所指「被告親屬於辦理具保時，竟被告知因士林地檢署法警人力不足、辦理科技監控廠商請假為由，斷然拒絕被告辦理具保」等情事。
高院認為，這不僅涉及是否欠缺法律上剝奪被告人身自由的依據、否准被告聲請具保停止羈押是否合法有據，且攸關司法公信，自有予以查明並善盡說理的必要。因此撤銷原裁定，發回士林地方法院審理。
另外，士檢今天發布新聞稿指出，8月8日是由法院為蕭女辦理有關交保事宜，而非士檢。承辦檢察官考量因裁定中有關科技監控部分，是「接受適當之科技監控內容」，尚待確認執行事項，所以當天未通知科控中心，待決定科技監控方式等執行流程，以妥適處理。
士檢表示，至於聯絡過程，或因用詞、理解而產生相關誤會，士檢後續將持續加強教育訓練，就處理過程有無涉及疏失部分，也將進行調查。
台灣高檢署也發布新聞稿指出，科技設備監控中心並未曾接獲蕭女需接受科技設備監控的開案通知，既無受理案件，自無表示「科控廠商請假」情事。
高檢署表示，科技設備監控作業採24小時全年無休的維運及監控模式，並設有輪值人員及即時支援機制，從未因人員請假而影響案件辦理。（編輯：張銘坤）1141108
其他人也在看
誤導？誤判？鄭麗文出席馬場町秋祭 陸委會痛批失格
【記者 張達威／台北 報導】大陸委員會今（8）日表示，國民黨主席鄭麗文今日出席追思五O年代叛國共諜吳石活動，引台灣好報 ・ 5 小時前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
那斯達克指數創4月以來最大周線跌幅
AI相關科技類股估值過高抑制投資人風險胃納，美股三大指數7日漲跌互見，科技股雲集的那斯達克指數持續軟腳，周線創下4月以來最大跌幅。美國政府關門寫下史上最長紀錄，兩黨能否化解歧見牽動美股走勢，市場密切關注事態發展。中時財經即時 ・ 6 小時前
美國首位女性眾議院議長退休 回顧佩洛西從政生涯、與中台關係強硬
美國眾議院前議長，也是該國歷史上首位女議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi ）宣布不再競逐連任，這代表她40年的政治生涯即將於2027年1月結束。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
特斯拉、蘋果、亞馬遜誰業務增速最快？專家看好「這公司」EPS持續上升
AI熱潮席捲全球股市，美國科技股表現依舊強勁，不過AI的外溢效應與投資人疑慮也逐漸發酵。對此，台灣金融培訓協會理事長林昌興在網路節目《世界一把抓》表示，現在不會購買AI伺服器概念股，因為BIG 7目前看來也是高檔開始震盪。AI服務應用仍有成長空間，並非泡沫，但目前看來有些拉升過快。林昌興說明，科技股的業績優秀，較關注的是補漲行情，補漲行情可能來自於特斯拉、蘋......風傳媒 ・ 4 小時前
獨家／運將「紅線下客」挨撞...後照鏡殼飛走！ 肇事者反飆罵
獨家／運將「紅線下客」挨撞...後照鏡殼飛走！ 肇事者反飆罵EBC東森新聞 ・ 8 小時前
疑遭跨境施壓、工作人員家人遭騷擾 中國獨立電影節取消
原先預計8日於紐約舉辦的中國獨立電影節疑遭北京當局跨境打壓，導致電影節在開幕前兩天宣布取消。策展主辦人朱日坤在聲明中表示...世界日報World Journal ・ 13 小時前
全球央行購金熱潮不減 中國人行連12個月增持黃金
（中央社台北8日電）中國人民銀行最新資料顯示，截至10月底，中國黃金儲備達7409萬盎司，月增3萬盎司。這是人行連續第12個月增持黃金。中央社 ・ 7 小時前
前伊林名模遭收押爆「士院法警不足拒交保」 高院怒斥重大瑕疵撤銷發回
前伊林名模蕭瑋葶遭控與兄嫂透過「中華民國身障關懷協會」假公益吸金，被羈押半年後聲請具保遭駁回，辯護人提起抗告。高等法院6日裁定撤銷發回，並批評士院羈押理由前後矛盾，全案沒有新事證卻以「勾串之虞」改押，還未交代先以300萬准保、6天後又拒保的原因，違反比例原則與無罪推定，程序與說理皆有瑕疵。鏡報 ・ 1 天前
新北三重男刺殺姊妹釀1死 法院裁准羈押禁見
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北三重區陳姓男子因財務糾紛，持刀刺殺姊妹；姊姊胸部中刀送醫不治，妹妹也被砍傷。新北地檢署昨晚依家暴殺人及殺人未遂罪嫌，聲請羈押禁見。新北地院今天裁准被告羈押禁見。中央社 ・ 9 小時前
因應鳳凰颱風 台電台南區處超前部署 落實樹修及礙洗作業降低強風傷害
因應鳳凰颱風可能帶來的影響和災害，台電台南區處加強日常巡視，進行樹修及礙洗作業，預防瞬間強陣風導致樹木碰觸、電桿傾倒，亦針對轄區內各變電所進行巡視，特別針對較低漥地區的變電所如運河及安順等做好防水閘門措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。台電台南區處表示，有鑑於過去颱風期間常發生樹枝或招牌因遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，籲請民眾及早做好防颱準備，提供配電場所用戶應設置防水患因應措施，尤其是抽水站等不能停電的單位或設備，應及早自備發電機或不斷電設備，另也需加強防範地下室淹水，加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝等，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。台電台南區處也進一步說明，台電配電自動化系統可即時監測各主要配 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
共諜案件屢輕判 檢察官籲建構法界國安法制共識
（中央社記者吳書緯台北8日電）近年屢發生共諜、國安案件遭判無罪或輕判，引發社會議論。檢察官林達今天表示，目前普通刑事法庭，缺乏足夠專業國安法官承審，除增設國安專庭，也應展開國安法制研究學門，建構法界對國安法制的共識，並應用到判決實務基礎。中央社 ・ 9 小時前
台九線池上大橋改建 加強抗震、提高橋面、減少落墩 使橋樑更為安全
記者傅希堯／台北報導 公路局推動台九線花東縱谷公路安全景觀大道建設，計畫範圍自台九線…中華日報 ・ 5 小時前
這種眼藥水超涼！竟引起青光眼、白內障 全台183萬人有乾眼症！慎選眼藥
眼睛痠澀，點日本買的激涼眼藥水好舒爽！醫師提醒，很多人到日本都愛託人買回超涼眼藥水，殊不知很多都含有防腐劑或強效抗發炎如類固醇的藥物，不僅容易眼壓高引起青光眼，還可能引起白內障、眼睛抵抗力下降，傷口不健康2.0 ・ 1 天前
台北大巨蛋熱...周邊商圈冷 百億經濟效益分不到1成
台北大巨蛋創造「百億」經濟效益，議員王欣儀指出，周邊商圈卻分不到一成，顯示「巨蛋熱、商圈冷」而市府明年要擴大串聯小巨蛋、...聯合新聞網 ・ 8 小時前
雲林風箏衝浪公開賽登場 210名選手競技
（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）「2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」今天登場，吸引來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南等國和台灣好手齊聚雲林縣，210名選手在海上追風秀絕技。中央社 ・ 9 小時前
最高院暫緩緊急撥款令 美政府免即時支付糧食援助
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國最高法院今天表示，總統川普政府不必立即支付在政府關門期間資金被凍結的「營養補充援助計畫」（SNAP）糧食福利，這項臨時命令使數以百萬計民眾的處境懸而未決。中央社 ・ 14 小時前
南市夜市吉祥物夜奇鴨前進六甲發放銅板券 超萌形象推廣特色美食
人氣爆棚的臺南夜市吉祥物「夜奇鴨」，晚間再度走進六甲夜市辦理「夜奇鴨」見面會，民眾打卡即送周邊小飾品；為提升夜市經濟，現場發放夜市銅板抵用券，經濟發展局副局長蕭富仁、市場處代理處長林士群、六甲區長陳啟榮均出席同樂；六甲夜市自治會也支持加碼發放支持讓民眾開心逛夜市，盡情感受六甲夜市的人情味與品嚐特色小吃。市長黃偉哲表示，六甲是以稻米和臺灣鯛聞名的「魚米之鄉」，六甲夜市結合在地產業及文化，吸引眾多攤商進駐，提供在地人茶餘飯後的休閒去處，也是外地遊客造訪六甲不可錯過的美食補給站；此次配合「夜奇鴨」遊夜市，市府特別發放銅板券，除推動在地經濟行銷，也給夜市攤商最實際的支持與鼓勵。經發局長張婷媛指出，夜市吉祥物「夜奇鴨」今年暑假出道後，陸續巡迴臺南各地夜市，超萌可愛形象大受好評，吸引 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
花蓮403強震中繼屋落成 受災戶預計12月「拎包入住」
由中華民國紅十字會除捐助2800萬元建屋經費外，還加碼家具家電，讓受災戶搬入新居時，感受到有溫度的重建。紅十字會總會長潘維大表示，動土後持續關注工程進度，今天見到建物落成、家具陸續進駐，深感欣慰，這不只是建築完成，更是人心安定的開始。縣政府建設處表示，組合屋...CTWANT ・ 9 小時前
屏東金腳印獎頒獎 毛孩家庭溫馨交流
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東縣政府舉辦第2屆「金腳印獎」寵物攝影與短影音競賽，今天在屏東農業物產館舉行頒獎典禮，並結合寵物鮮食蛋糕等手作活動。現場超過30個汪喵毛孩家庭齊聚，場面溫馨。中央社 ・ 9 小時前