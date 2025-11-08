前名模涉案交保後6天裁押 高院發回更裁

（中央社記者林長順台北8日電）前伊林名模蕭瑋葶涉嫌侵占身障關懷協會款項，士林地方法院今年8月5日裁定300萬元交保，8月11日起訴後又裁定羈押禁見。蕭女提起抗告。台灣高等法院日前撤銷原裁定，發回士院更裁。

蕭女涉嫌與兄嫂蕭靖、陳品君夫婦侵占「中華民國身障關懷協會」逾億元捐款，士林地檢署今年4月間聲押蕭女獲准。蕭女聲請具保停押，士林地方法院於8月5日裁定蕭女新台幣300萬元交保，限制出境、出海，並「接受適當之科技設備監控」。不過，當天並未完成具保程序。

廣告 廣告

士檢於8月11日依詐欺、公益侵占等罪起訴蕭女等3人，並裁定蕭女羈押禁見。蕭女再度聲請具保停押，士院指出，蕭女偵查中雖經裁准具保停押，但法院在移審時，仍得本於職權重新審查判斷，不受偵查中相關羈押裁定的拘束，駁回聲請。蕭女不服，提起抗告。

蕭女律師在抗告理由中提到，蕭女親屬於8月8日辦理具保時，竟被告知因士林地檢署法警人力不足、辦理科技監控廠商請假為由，斷然拒絕蕭女辦理具保，顯然欠缺法律上剝奪被告人身自由的依據，已屬違法羈押。

高院審理後指出，原審既已於8月5日裁定蕭女300萬元交保，何以未能完成具保停止羈押程序？是否有抗告意旨所指「被告親屬於辦理具保時，竟被告知因士林地檢署法警人力不足、辦理科技監控廠商請假為由，斷然拒絕被告辦理具保」等情事。

高院認為，這不僅涉及是否欠缺法律上剝奪被告人身自由的依據、否准被告聲請具保停止羈押是否合法有據，且攸關司法公信，自有予以查明並善盡說理的必要。因此撤銷原裁定，發回士林地方法院審理。

另外，士檢今天發布新聞稿指出，8月8日是由法院為蕭女辦理有關交保事宜，而非士檢。承辦檢察官考量因裁定中有關科技監控部分，是「接受適當之科技監控內容」，尚待確認執行事項，所以當天未通知科控中心，待決定科技監控方式等執行流程，以妥適處理。

士檢表示，至於聯絡過程，或因用詞、理解而產生相關誤會，士檢後續將持續加強教育訓練，就處理過程有無涉及疏失部分，也將進行調查。

台灣高檢署也發布新聞稿指出，科技設備監控中心並未曾接獲蕭女需接受科技設備監控的開案通知，既無受理案件，自無表示「科控廠商請假」情事。

高檢署表示，科技設備監控作業採24小時全年無休的維運及監控模式，並設有輪值人員及即時支援機制，從未因人員請假而影響案件辦理。（編輯：張銘坤）1141108