前名模現身！被羈押224天逆轉交保500萬 蕭瑋葶被問「拿善款養狐狸嗎？」反應曝

前名模蕭瑋葶(戴帽子者)涉侵占身障協會善款羈押7個多月，今天交保500萬獲釋。侯柏青攝。



前名模蕭瑋葶和兄嫂涉及「中華民國身障關懷協會」侵占億元案遭起訴，蕭女還被爆出挪用公益捐款「養狐狸」，她自4月下旬被羈押迄今7個月，抗告屢遭高院打臉，士林地院近日裁定500萬元交保、境管及配戴電子腳環8月，蕭瑋葶今天中午完成相關手續獲釋，她全程戴帽子遮臉，記者問她「有拿善款養狐狸」嗎？她低頭不語，旋即由親友陪伴離去。

士林地檢署查出，內政部2011年核准設立身障關懷協會 （TDCA），由蕭瑋葶的哥哥蕭靖擔任首屆理事長，但蕭靖遭到通緝後，改由妻子陳品君擔任理事長，他則化名當助理。身為伊林名模的蕭瑋葶則掛名常務理事。不過，蕭靖夫婦涉嫌侵吞協會上億元，蕭女更以房產向銀行詐貸5000萬元，3人生活豪奢，令人訝異的是，蕭女還高調養了隻狐狸「襪子」。

廣告 廣告

檢方起訴蕭女及兄嫂後，8/11將在押的3人移審士院，蕭靖另案判刑確定入獄，蕭女及嫂嫂則被裁定羈押禁見3月，法院另駁回蕭女聲請的具保停押，但蕭女的委任律師針對具保停押裁定提抗告後，意外逆轉。

律師向高院抗告主張，檢方移審前6天，士院一度裁准蕭女交保300萬元及科監，詎料，家屬8/8去辦保竟被通知「士林地檢署法警人力不足、辦理科技監控廠商請假」無法辦保，導致蕭女被羈押至今。高院認為要釐清串證疑慮，加上辦保問題關乎司法公信力，於11/6撤銷發回士院更裁。

令人意外的是，在高院撤銷發回的前一天（11/5），士院合議庭就已裁定蕭女延長羈押兩月，委任律師只得針對延押裁定再度抗告，沒料到，高院另一組合議庭接手後，結局卻大不同。

另一組高院合議庭認為，蕭瑋葶涉犯公益侵占、詐欺取財、藏匿人犯及洗錢罪，犯罪嫌疑重大，且她有串證之虞，有羈押原因及必要。該合議庭也認為，蕭女在偵查中雖然聲請具保停押，原審一度裁准300萬元交保，但法院對於移審的被告是否有羈押原因和必要，有重新判斷的權限，即使有律師抗告指稱的「因科技監控廠商問題而無法順利辦保」之情形，也不影響原審在8/11、11/5所做出的羈（延）押裁定的合法性，據此打臉律師，駁回抗告。

不過，承審的士院合議庭開庭後審酌，蕭女已無羈押必要，裁定交保金500萬元、限制住居，另限制出境出海8月及配戴電子腳環，認為這些限制已經足以對她產生嚇阻作用。蕭女家屬今天上午趕到法院順利辦保，科控廠商也到庭協助裝設電子腳環。

蕭女遭羈押長達224天，等了一個上午終於擺脫囚服獲釋，她還特地換衣服，並戴上棒球帽低壓帽緣，並戴口罩躲避拍攝。記者問她「被關這麼久，你覺得是檢察官誤會你嗎？你有沒有侵占善款？」她不答。記者又問她「為什麼拿捐款買狐狸？那是挪用善款買的嗎？」她低頭不語，在親友協助下搭上轎車離開。

更多太報報導

前名模涉侵占身障協會公款免押了！士院裁定蕭瑋葶交保500萬、戴電子腳環

交保恐幻滅！前名模蕭瑋葶涉侵占遭羈押 抗告高院驚現「兩種結果」

重開羈押庭！前名模蕭瑋葶涉侵占爆「這事」 今出庭拚交保沒結論