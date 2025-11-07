前名模蕭瑋葶涉侵占收押 律師抗告驚爆「行政人力不足拒保」 高院急撤銷發回
前伊林模特兒蕭瑋葶涉嫌與兄嫂蕭靖、陳品君夫婦侵占「中華民國身障關懷協會」逾億元捐款，遭士林地檢署起訴後，士林地院8/11裁定續押。蕭女委任律師提抗告，主張8/5法院就准她交保300萬，詎料家屬辦保時竟被告知「士林地檢法警人力不足、科控廠商請假」導致交保受阻，短短6天後，法院移審庭逆轉裁定收押。高院合議庭認為，士院裁定對於「串證」見解有違誤，且若因為行政原因無法辦保，更牽涉到司法公信問題，昨將此案發回士院更裁。
侵占善款竟「養狐狸」
士林地檢署查出，內政部於2011年核准設立TDCA非營利組織，由蕭瑋葶胞兄蕭靖擔任首屆理事長，蕭靖其後因涉及刑案遭通緝，妻子陳品君經推選擔任理事長。蕭靖以化名秘密擔任協會助理，夫妻掌控協會的財務和資產，蕭女則掛名協會常務理事，身為伊林名模的她，成為協會募款活招牌。
蒐證指出，蕭靖夫婦自2019年起至2025年4月止，在國、內外募款高達2.5億元，卻僅有1000萬元用於協會運作。兩夫婦支付1.3億元鉅額活動費給新加坡、馬來西亞公司，剩下的1.1億元，被領出存入親戚帳戶予以侵占，而蕭瑋葶涉及利用房屋向銀行詐貸5000餘萬。檢方查出，3人砸下鉅款購買名錶、股票、車子、房產等過足豪奢生活，甚至高調在家裡「養狐狸」。
檢方於今（2025）年4/22將蕭瑋葶聲押獲准，8/1偵結起訴，並於8/11將蕭瑋庭移審士林地院，士院訊問後裁定蕭女羈押禁見3月，也駁回具保停押聲請。
律師抗告驚吐「被拒保」
不過，蕭女的律師向高院抗告，主張她遭羈押迄今超過6個月，檢方應該已經保全證據完畢，她在羈押期間多次接受偵訊，只有第一次因為太倉促，她擔心父母失去住所而隱匿房產來源，但後來就坦承犯罪事實，已無勾串可能。
律師另驚爆，實際上，士檢在本案移審士院前6天（8/5），就裁准蕭女交保300萬元並施以科技監控，沒想到，律師8/7收到裁定後緊急聯繫家人覓保，家人隔（8/8）天趕去辦保，竟然被告知「士林地檢署法警人力不足、辦理科技監控廠商請假」，直接拒絕辦保。
律師痛斥，原審裁定以「行政困難」為由拒讓當事人交保，根本沒有法律依據，已經屬於違法羈押，請高院撤銷裁定維護當事人權益。
高院合議庭認為，蕭女在8/11的接押庭、9/23的準備程序，兩度坦承詐欺取財，只否認洗錢等罪名，認為她涉犯詐欺取財罪的犯罪嫌疑確實很大，至於是否涉嫌侵占、藏匿人犯及洗錢，還有待法院進行實質審理後才能認定。
高院：短短6天改見解
但合議庭話鋒一轉，認為蕭女是否有「串證」的羈押原因，似乎仍有疑問，按理來說，檢方起訴時應該偵查取證完畢，法院作為「中立的聽審者」，沒有「幫忙」檢察官「補破網」的責任。
合議庭指出，蕭女已經自白涉及銀行詐貸的詐欺部分，根據起訴書的證據清單，本案除了蕭瑋葶的自白外，只有共同被告蕭靖、陳品君及張姓證人的證詞，其他都是非供述證據；然而，張姓證人的說詞也只能證明她被冒名擔任身障協會會計及理事，和蕭瑋葶涉及的犯罪無關。
合議庭認為，蕭靖夫婦已在偵查中具結作證，就算以後翻供也是證據取捨及判斷的問題，如果再用「勾串之虞」作為羈押蕭女的事由，顯然違反訴訟當事人武器平等原則，也容易法院容易形成「被告有罪」的心理傾向，壓縮法院秉持無罪推定原則而判決無罪的空間。
合議庭另把焦點擺回「曾經交保」這件事。
合議庭指出，蕭女在偵查階段曾經聲請具保停押時，士檢在7/24也行文士院同意讓她交保，並建議保證金必須在300萬元以上，另要求法院施以科技監控。士院在8/5以「114年度偵聲字第79號」裁定，准予蕭女交保300萬元後停止羈押，並於停押日起限制出境、出海8個月，另接受適當科技監控。
但合議庭質疑，士院在8/5剛裁定交保，檢方8/11將蕭瑋葶移審法院，在沒有任何新事證下，一審受命法官卻改裁定收押禁見，為什麼短短6天就產生這麼大的差別？合議庭認為，原審裁定似乎沒有善盡說理義務。其後，一審合議庭繼續用蕭瑋葶在偵查初期「隱瞞購買不動產的資金來源」為由，又接著認定她有勾串之虞，駁回聲請具保停押，在法理上亦有違誤。
高院：應查明「行政困難拒保」真相
合議庭認為，一審裁定雖然已經相當程度說明，為什麼駁回蕭瑋葶聲請具保停押的理由，但律師抗告時也提出相當事證。
合議庭更關心，一審既然已經在8/5准蕭女300萬交保並科技監控，到底當初為什麼沒有完成具保停押程序？是否真的有律師主張的「蕭瑋葶親屬於辦理具保時，竟被告知因士林地檢署法警人力不足、辦理科技監控廠商請假為由，斷然拒絕幫蕭瑋葶辦理具保」等情事？合議庭認為，這不僅涉及是否欠缺法律上剝奪被告人身自由的依據，也牽涉到否決她的聲請具保停押是否合法，而且此事攸關司法公信，有詳細查明及善盡說理的必要性。
合議庭據此認定，律師抗告有理，昨將全案撤銷發回士院，命士院做出更適法的裁定。
本案承審合議庭為審判長廖建瑜、受命法官林孟皇、陪席法官文家倩。該合議庭在9/12也曾打臉台北市議員陳怡君的羈押裁定，認定檢方起訴後證據已獲保全，如無具體串證事實，法院不應以「有串證之虞」為由收押，自為裁定陳怡君100萬元交保確定，成為首創見解。
