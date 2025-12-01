前名模蕭瑋葶涉「聯手兄嫂吞逾億善款」遭押7個月…今5百萬交保
社會中心／台北報導
伊林前名模蕭瑋葶因涉嫌與哥嫂蕭靖、陳品君侵占「中華民國身障關懷協會」逾億元善款案，於今年4月22日遭羈押禁見，並在8月被士林地檢署依公益侵占等罪起訴，士林地院也裁定續押，對此，蕭瑋葶進行抗告，高院裁定撤銷發回。在被羈押224天後，士林地院裁定蕭瑋葶500萬交保，並限制出境出海，及搭配科技監控，而其家屬也於今（1）日前往士林地院辦保。
檢方查出，內政部2011年核准設立「社團法人中華民國身障關懷協會」，蕭靖擔任首屆理事長，藉由照顧身障兒童，對外推動公益並在街頭募款，但實際上，款項並未全數投入公益，反而有大筆金流流入私人帳戶，除了被用來購買房產及進口豪車外，甚至養寵物狐狸，過著雲端般奢華生活，涉嫌詐捐逾1.1億元、詐貸5,216萬元，龐大資金遭揮霍於購屋、名車、股票投資及高檔餐飲等豪奢開銷。
值得一提的是，蕭靖曾於2017年假冒「博大環球創業投資公司」負責人，對外遊說投資「拼車趣」派車平台，聲稱投資150%報酬、騙取20萬元。一年後，蕭靖又以中國資金卡關為由再借款70萬元，結果僅還10萬元遍人間蒸發，連博大公司都早已停業。最終，法院在2021年判決定讞，蕭靖2項詐欺罪成立，須服刑16個月並追徵77萬5000元。
不過，蕭男遭判刑卻未入獄成為通緝犯，之後他改讓妻子陳品君掛名「社團法人中華民國身障關懷協會」理事長，妹妹蕭瑋葶則掛名常務理事，而其名下帳戶與財產也被用來洗錢、隱匿資金流向。檢調於4月21日兵分多路搜索相關據點，並帶回陳品君、蕭靖及蕭瑋葶等人；檢方複訊後，依侵占等罪向法院聲請羈押。
士林地院指出，被告3人惡性重大，侵占之公益款項高達3800餘萬元，涉犯偽造私文書、3人以上共同詐欺取財、公益侵占、洗錢等罪，有事實足認被告3人有勾串共犯、反覆實施加重詐欺取財罪之虞。為利後續檢警偵查順利，且避免被告再犯，權衡司法權有效行使、公共利益及被告3人人身自由之限制後，認有羈押之必要，故裁定被告3人自4月22日起羈押並禁止接見通信。
檢方8月11日認定，陳品君及蕭瑋葶明知蕭靖是通緝犯，卻協助蕭靖藏匿、居住在林口區房產內，依藏匿人犯、公益侵占、詐欺取財、背信、洗錢等罪起訴3人，移送士院訊問後，裁定蕭女羈押禁見3月。但蕭女委任律師提出抗告，主張8月5日法院就准她以300萬交保，誰料家屬8月8日辦保時，竟被告知「士林地檢法警人力不足、科控廠商請假」導致交保受阻。
高院認為士院未查明蕭女為何無法完成交保，於11月6日撤銷並發回原審重新裁定。士林地方法院近日提訊蕭瑋葶，她在庭上否認參與募款，也不知哥哥通緝犯身分，因此沒有藏匿一說，同時強調，自己只是協會的「義工」，工作也僅是幫忙照顧孩子們及運送物資，甚至哭稱直到被逮當天，才得知被哥哥掛上「常務理事」的名稱，請求法官讓她交保，自己也願意戴電子腳鐐。
如今，士林地院裁定蕭瑋葶500萬元交保，並限制住居及出境、出海8月，須接受電子腳環科技監控。其家屬也於今天在律師的陪同下前往士林地院辦保，待廠商裝設電子腳環後，蕭女就會獲釋。
▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)
