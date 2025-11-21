前哈佛校長遭爆「婚內追求中共高官愛女」還找「淫魔」富豪當戀愛導師！哈佛暫緩教學、重啟調查...《紐約時報》緊急切割：不再續簽專欄作家

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案即將全面公開，首波外洩內容在政商界引起轟動。綜合外媒報導，前哈佛大學校長、前美國財政部長桑默斯（Lawrence H. Summers）遭爆在已婚狀態下，多次向艾普斯坦求助「把妹技巧」，且追求的對象為前中共高官金立群的女兒、倫敦政經學院（LSE）終身副教授金刻羽（Keyu Jin）。

據《哈佛深紅報》（The Harvard Crimson）報導，美國國會上週公布超過2萬頁的「艾普斯坦檔案」，意外揭露桑默斯與艾普斯坦的多封電郵，且一直到艾普斯坦入獄前一天，2人都還有通信。信中內容指出，桑默斯愛上金刻羽，陷入心靈出軌的抉擇，不斷向艾普斯坦吐苦水，要對方傳授把妹技巧，並坦言沉浸在對方美貌的「戀愛腦」煩惱中。

《哈佛深紅報》亦指出，桑默斯曾至少4次搭乘艾普斯坦私人飛機，且替妻子募款時，也向艾普斯坦求助。雖然目前沒有證據顯示桑默斯涉入艾普斯坦相關犯罪，但長年密切往來、婚內追求學術女性後輩的行徑，使他的形象重挫。

而在醜聞爆發後，桑默斯也發表聲明，宣稱「深感羞愧」，並辭去Open AI董事會、哈佛董事會及多項外部角色，只保留哈佛教職。不過，哈佛大學最新回應指出，桑默斯將暫停餘下學期授課，並退出中心主任職務，「學校也已啟動正式調查」，範圍更擴及多名現任與前任教職員。另外，《紐約時報》也發表聲明，指出將不再續簽桑默斯為專欄作家。

（圖片來源：三立新聞、金刻羽個人網站）

