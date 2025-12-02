前員工不滿被炒埋伏砍殺? 「夜店大亨」夏天倫再發聲
社會中心／綜合報導
夜店大亨〝夏天倫〞被人埋伏砍傷，其中一名兇嫌在逃，而被逮捕的林姓男子，被依殺人未遂移送，遭到收押！警方調查，兩名嫌犯早在案發的當天下午，就先到夏天倫的內湖住處埋伏，一直尾隨夏天倫到民生東路，才在停車場動手砍人，對於嫌犯供稱，自己被夏天倫開除，憤而行兇，夏天倫再發聲明駁斥。
記者vs.林姓嫌犯「真的有在夏天倫的夜店工作過嗎，為什麼說人家資遣你才犯案。」黑衣黑褲，穿著夾腳拖，涉嫌砍傷夜店大亨夏天倫的林姓嫌犯，移送北檢複訊時，不發一語，他涉及殺人未遂，罪嫌重大，加上還有共犯在逃，仍未到案，訊後被裁定收押禁見。夏天倫委任律師余韋德表示「夏先生莫名遭他人持刀，往左側的脖子方向砍去，因為剛好夏先生有舉起左手來阻擋，所以才會在他的左手臂上，留下長達十五公分的刀傷，如果他沒有舉起手來阻擋的話，恐怕會造成他左側頸動脈，致命的死傷。」
夏天倫再發聲明表示 林姓嫌犯絕非也從未是他任何形式員工（圖／夏天倫threads）
警方發現，林姓嫌犯和同夥兩人，早在30日下午三點，就先在夏天倫內湖住處埋伏，一路跟到民生東路一間大樓，從夏天倫和女友四點進去運動，一直等到六點結束，趁著夏天倫牽車時，上前持刀攻擊，早有預謀。夏天倫委任律師余韋德表示「一般人遇到這種情況的話，通常心有餘悸，他目前僅就在工作照顧家人，以及休養當中來做調適。」
夏天倫案發後出面 質疑台北市治安真的是有夠差（圖／民視新聞）
林姓嫌犯警詢時表示，同夥名叫阿源，又說保管友人座車，發現車上有刀，才臨時起意犯案，最後聲稱被夏天倫無故開除，加上經常酸言酸語才會砍人，夏天倫也發出最新的聲明來駁斥。強調嫌犯從未在他所創辦的任何公司或場館任職，絕非、也從未是他任何形式員工，嫌犯對他進行預謀伏擊，意圖殺害未遂，疑似具備計畫性的犯罪行為，對於任何暴力行為和犯罪行為，給予最強烈的譴責。夜店大亨夏天倫（11.30）表示「我其實替我的孩子安全滿擔心，我也替台北市正常人滿擔心的，我覺得治安真的是有夠差。」夏天倫遭人持刀砍傷，背後疑點重重，跟夏天倫有財務糾紛的前妻黃廉盈，則特別發聲明，要外界切勿做出無根據的影射，究竟誰是幕後藏鏡人，警方還在調查釐清。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：前員工不滿被炒埋伏砍殺？ 「夜店大亨」夏天倫再發聲
