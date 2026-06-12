前員工出面緩頰！遭抓包離職還自稱「執行長特助」 劉伊心鬆口真相

娛樂中心／綜合報導

現任老虎牙子董娘的劉伊心近來因為徵才引發熱議，有網友質疑月薪4萬5000元，不過工作內容需要包辦家教、司機、保母與影音製作等，對此，劉伊心出面道歉，強調薪資可以討論，其中，她的前特助也發聲幫忙緩頰，但有網友卻表示對方依舊對外宣稱是「執行長特助」，質疑她是否真的離職，對此，劉伊心也正面回應了。

劉伊心今（12日）表示前員工Bonnie雖然在兩年前離開老虎牙子的正式職務，不過卻沒有離開他們團隊，依舊會協助劉伊心處理合作洽談等事務，因此「執行長特助」、「董事長特助」等稱謂，都是經過他們授權使用，同時，劉伊心也強調Bonnie即使卸下正式員工的身分，但他們之間的合作關係、情誼都未曾改變。

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雖然劉伊心出面澄清網友心中的疑慮，但說法仍不被買單，「不要再解釋了，真的很難看」、「這個聲明一點也沒有幫助」，事實上，劉伊心已經找到助理，接任者是「風格饕生活」的作者JIA JIA，她透露先前是劉伊心夫婦的執行長特助身分，如今看到外界誤會劉伊心，才決定請纓上任。

劉伊心回應前員工身分疑雲。（圖／翻攝自Threads）

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