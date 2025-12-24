25歲張姓男子持刀闖入前雇主台中豐原住家，朝37歲陳姓烤漆廠老闆左頸猛砍，老闆送醫時一度沒呼吸心跳，所幸搶救後恢復生命跡象，但仍意識模糊。兇嫌行兇後騎車逃逸，警方於兩小時後在神岡逮捕歸案。知情民眾透露，兩人疑似因工作糾紛起衝突，才釀成憾事。

前員工憤闖陳姓老闆住家揮刀，豐原驚傳砍人，老闆頸部遭砍一度命危。(圖／TVBS)

拒絕暴力事件震驚台中豐原，一名25歲張姓男子因工作問題，持刀闖入前雇主住家行兇，造成37歲陳姓烤漆廠老闆頸部重傷。事件發生於24日上午9點多，地點位於台中豐原豐南街240巷內。被害人送醫時一度沒有呼吸心跳，所幸經緊急搶救後恢復生命跡象，但仍處於意識模糊狀態。警方已於當日上午11點在神岡將兇嫌逮捕歸案。

張姓男子因工作問題，持刀闖入前雇主住家行兇，造成陳姓烤漆廠老闆頸部重傷。(圖／TVBS)

案發當天，張姓男子前往陳姓老闆的住家，先是持刀威脅被害人的父親，要求其打電話給陳姓老闆。當陳姓老闆出現後，張姓男子隨即朝其左頸部猛砍，造成嚴重傷勢。行兇後，張姓男子騎機車迅速逃離現場，沿途將作案用的兇刀丟棄。

張姓男子騎機車迅速逃離現場，沿途將作案用的兇刀丟棄。(圖／TVBS)

警方在事發約兩小時後，於台中神岡地區成功逮捕這名25歲的張姓兇嫌。目前警方正帶領兇嫌沿途搜索被丟棄的凶器，以完整蒐證工作。

張姓男子不惜以如此極端暴力方式向前雇主洩憤，警方表示進行偵訊，以釐清案件的來龍去脈。(圖／TVBS)

知情民眾表示，被害陳姓老闆經營一家機台烤漆工廠，而行兇的張姓男子則是其前員工，目前在附近一家工程行工作。兩人之間究竟存在什麼樣的工作糾紛，竟然導致張姓男子不惜以如此極端暴力方式向前雇主洩憤，警方表示將在兇嫌帶回後進行偵訊，以釐清案件的來龍去脈。現場民宅已被警方拉起封鎖線，員警持續在現場戒備。

