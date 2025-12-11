前員工找人訂21個便當卻棄單 高雄地院判罰5千

店家接到21個便當訂單卻遭棄單，前員工涉案遭判罰5千。（示意圖，資料畫面）

高雄鳳山一間便當店去年遭遇惡意棄單，前曾姓女員工離職後找一名女子使用自己申辦的電話訂購 21個便當，外送員抵達指定地點後，女子卻將手機關機失聯，造成店家損失，曾女於法院審理時改口認罪，高雄地院依共同犯詐術致人損害財產罪判處5,000元罰金，可易服勞役5日，可上訴。

判決書指出，曾女於2024年2月8日離職後，找了一名女子在同年8月21日上午9時許，使用自己申辦的手機向前雇主訂購21個便當，共計2,520元，並指定外送至高雄長庚兒童醫院大門，不料，外送員抵達後始終聯繫不上訂購者，致電手機也關機。

檢警偵辦時，曾女坦承申辦該門號，但否認犯行，辯稱是幫網友申辦，對方後續沒來台灣，因此把SIM卡丟掉，檢警比對通聯紀錄後發現，訂餐當天該門號所在基地台位置鄰近曾女住處，因此排除她聲稱門號可能被他人使用的說法，檢方依詐術使人損害財產罪嫌將她起訴。

高雄地院審理時，曾女改口認罪，並表示有意與前雇主和解，法官認為，她利用虛假訂單，導致店家耗材製作便當後棄單，財產確實受有損害，審酌她有意調解，但最終未到庭，以及其經濟狀況等情狀，判處5,000元罰金，可易服勞役5日，仍可上訴。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





