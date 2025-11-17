前員工指控館長性騷擾！勞動部出手了：若屬實可重罰1百萬
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
知名網紅「館長」陳之漢近日遭員工爆料，指證館長私下要求員工跟館嫂發生性行為。對此，勞動部長洪申翰今(11/17)表示，已派新北市勞動局主動查明，若屬實，最高可罰1百萬，若無不法侵害預防措施，最高可罰30萬。
館長近日遭員工毀滅式爆料，指證館長除了要求員工拍下體供館嫂欣賞、要員工睡館嫂，館長還拿了來自中國及澳門的資金，但館長對此否認。
洪申翰上午赴立院出席委員會前受訪，針對館長遭員工爆料涉嫌性騷擾，要求員工小偉傳下體照供助興、要小偉睡大嫂等事件，導致小偉身心受創得看精神科，他說，若真的有性騷擾行為，無論員工離職與否，都可向地方主管機關申訴。
洪申翰表示，如果查明屬實，館長作為公司代表人，將會面臨《性別平等供做法》最高1百萬罰鍰，若雇主沒做到不法侵害的預防措施，也可開罰30萬。
洪申翰指出，此事已是社會高度關注案件，已經請新北市勞工局主動調查當中是否有違法情事。
更多FTNN新聞網報導
藍營嗆高市早苗「台海關日本什麼事」？賴清德公開點名：不宜負面解讀
是誰通緝沈伯洋、散佈疑美論？賴清德點名韓國瑜：別替侵略者找藉口
館長疑收中國資金！綠委喊查
其他人也在看
洪申翰：持續撥補勞保負最終責任 持開放態度討論
（中央社記者陳俊華台北17日電）立委提案修正勞工保險條例，增列「政府撥補」為勞工保險基金來源。勞動部長洪申翰今天說，政府目前對勞保財務的政策態度、實際作法，就是持續撥補、負最終責任，對於相關提案持開放態度參與審議，並提供意見盼有助理性審查。中央社 ・ 6 小時前
館長遭員工爆涉職場性騷 洪申翰：若屬實最高可罰百萬
網紅「館長」陳之漢遭其員工聯合爆料，指館長根本沒出錢投資健身房，且指控他涉及職場性騷擾。勞動部長洪申翰今天(17日)在立法院回應媒體詢問時表示，此事已是社會高度關注的事件，勞動部會請新北市勞工局主動向當事人查明，瞭解是否有違反性平工作法的狀況，若屬實最高可罰新台幣100萬。 洪申翰表示，如果查明屬實，根據性平工作法，最高負責人做出性騷擾的行為，最高可罰款100萬；雇主如果沒有做到不法侵害的預防，最高可罰款30萬。(編輯：宋皖媛)中央廣播電台 ・ 4 小時前
館長慘了！遭爆涉職場性騷擾 勞動部長回應了
館長慘了！遭爆涉職場性騷擾 勞動部長回應了EBC東森新聞 ・ 6 小時前
工時不斷墊高！洪申翰急澄清：不是世界第5高 推2措施改善
據勞動部近日公布的「國際勞動統計」指出，我國2024年總工時達2030.4小時，僅較哥倫比亞、墨西哥、新加坡、哥斯大黎加低，高居主要各國中世界第五、亞洲第二。勞動部長洪申翰今日對此表示，台灣工時有改善空間，但不是世界第五高，勞動部將持續推動提高最低工資，及鼓勵雇主與工會強化有利於員工生活平衡的工時。中時新聞網 ・ 5 小時前
反擊毀滅式爆料！館長：為錢不擇手段…連我老婆的事都敢造謠
館長陳之漢遭3名資深員工公開多年前錄音指控性騷擾與不當行為，甚至爆料逼迫主管與妻子發生關係。館長表示，連牽涉他妻子的造謠都被搬上檯面，他已看破，但這些指控重創家庭，讓夫妻雙方都十分難過。中天新聞網 ・ 36 分鐘前
館長被員工控性騷擾 洪申翰：若屬實最高罰100萬「請新北勞工局主動查明」
網紅「館長」陳之漢近日被旗下元老員工爆料，聲稱館長不僅性騷、威脅店家、投資爭議、還有收受中國資金等，引起熱議。勞動部長洪申翰今（11/17）日表示，館長為該公司代表人，是最高負責人的身分，如果公司最高負責人做出如員工爆料的性騷擾等行為，不管員工離職與否，都可以向地方主管機關進行申訴；一旦查明屬實，依照《性別平等工作法》規定最高可處100萬元罰款。太報 ・ 7 小時前
遭毀滅式爆料、館長人設崩了？村長曝關鍵：我怎麼不以為然
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除特助小偉與館嫂一事外，爆料中，館長還被質疑收受中國資金，話題連日在網路上引發討論。桃園市議員「村長」詹江村直言，有人說，館長的人設崩了，他不以為然；館長從來也不曾扮演聖人，又何來人設崩塌？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆私密醜聞！律師搖頭點破「最致命關鍵」
（記者周德瑄／綜合報導）館長陳之漢近遭前員工「大師兄」李慶元與特助級主管「小偉」開直播公開多項指控，內容涉及職 […]引新聞 ・ 1 天前
媒體自由退潮：從《Liberties 2025 媒體自由報告》看歐洲警訊與台灣的危機
歐洲 Civil Liberties Union for Europe（簡稱 Liberties）發佈的《Media Freedom Report 2025》報告讓我們看到歐洲民主的脆弱之處：記者被威脅、媒體被收編、公共資訊被遮蔽、政治人物繞過媒體、民主機制被侵蝕。台灣今天面對的，也是同樣的挑戰，只是呈現方式不同。台灣的危機不是制度倒退，而是政治人物利用新媒體技術削弱制度。直播政治變成政治人物的擴音器，而媒體卻被迫退到訊息鏈的末端。鏡新聞 ・ 6 小時前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 4 小時前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 1 天前
影/台大社科院旁300萬休旅車自撞 車頭碎裂、1輪噴飛
今（17日）上午在台灣大學社會科學院外，發生嚴重自撞事故，有輛休旅車不明原因高速衝撞分隔島，當場側翻，輪胎噴飛之外，車頭也全毀，近距離的破碎變形現場畫面出爐，整輛疑似是要價3百多萬的Infiniti FX35休旅車，毀損相當嚴重。中天新聞網 ・ 4 小時前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
台大男神孫炫東夜店狂歡 喝茫開1500萬法拉利酒駕遭逮補、車扣牌
【緯來新聞網】26歲網紅「台大男神」孫炫東，日前凌晨在台北市東區因酒後開車被警方當場攔查逮捕，當時他緯來新聞網 ・ 1 天前
運動突倒地無呼吸心跳「被休假消防人員救活」第一時間起身忙找妻
台北市一名男子日前在松山中心運動時，不明原因突然倒地、失去生命跡象，嚇壞不少現場民眾，所幸休假的建成分隊吳承翰隊員也在場，隨即上前對男子進行心肺復甦術（CPR)，並使用AED電擊，終於從死神手上將男子救了回來。據了解，男子恢復意識後的第一件事，就是起身尋找自己的妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 19 小時前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
潤寅案詐貸逾470億元 前調查官收賄500萬元掩飾罪行 判刑12年定讞
潤寅案詐貸逾向12家銀行詐貸逾新台幣470億元！檢調偵辦潤寅案查出潤寅負責人楊文虎的妻子王音之涉嫌行賄前調查官郭詩晃500萬元，掩飾罪行，不積極偵辦，以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。一、二審均判郭詩晃有期徒刑12年，褫奪公權6年。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
快訊／高雄失控車禍！自小客波及「待轉區8機車」9人送醫治療中
高雄楠梓區土庫一路16日下午5點多發生一起嚴重車禍，一輛白色自小客不知何故，失控撞上待轉區內停等紅燈的多輛機車，消防局獲報後派遣多輛救護車前往救援，目前傷亡情況未知，詳情將由警方釐清。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前