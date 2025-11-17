前員工指控館長性騷擾！勞動部出手了：若屬實可重罰1百萬

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

知名網紅「館長」陳之漢近日遭員工爆料，指證館長私下要求員工跟館嫂發生性行為。對此，勞動部長洪申翰今(11/17)表示，已派新北市勞動局主動查明，若屬實，最高可罰1百萬，若無不法侵害預防措施，最高可罰30萬。

知名網紅「館長」陳之漢，翻攝館長直播頻道

館長近日遭員工毀滅式爆料，指證館長除了要求員工拍下體供館嫂欣賞、要員工睡館嫂，館長還拿了來自中國及澳門的資金，但館長對此否認。

洪申翰上午赴立院出席委員會前受訪，針對館長遭員工爆料涉嫌性騷擾，要求員工小偉傳下體照供助興、要小偉睡大嫂等事件，導致小偉身心受創得看精神科，他說，若真的有性騷擾行為，無論員工離職與否，都可向地方主管機關申訴。

洪申翰表示，如果查明屬實，館長作為公司代表人，將會面臨《性別平等供做法》最高1百萬罰鍰，若雇主沒做到不法侵害的預防措施，也可開罰30萬。

洪申翰指出，此事已是社會高度關注案件，已經請新北市勞工局主動調查當中是否有違法情事。

