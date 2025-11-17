前員工控虐犬！桃園動保處急澄清：犬隻因情緒過激自傷

桃園市動保處遭指控訓犬不當，對此澄清為情緒過激自傷並非虐待，且該犬現已被新飼主領養，健康狀況良好，針對不實言論將提告。（桃園市動保處提供）

桃園市動保處日前遭前吉姓員工指控，蔡姓訓犬師訓犬不當，導致犬隻在訓練過程中大量出血，有虐待犬隻的嫌疑。動保處澄清，該名犬隻在受訓當下因情緒過激而自傷，經獸醫診斷無外傷也無虐待情事，該犬已於6日完成認領養程序，且與新飼主互動良好，針對不實的言論動保處將依法提出告訴。

前吉姓員工指出，動保處於10月聘請的蔡姓訓犬師，在南昌公園大犬區訓練時疑似以牽繩強力拉扯一隻白犬的頸部，造成白犬情緒失控並大量出血，事後訓犬師也立即清洗現場血跡。他質疑，動保處對相關行為未進行處置、未開罰亦未提告，認為單位處理失當。

廣告 廣告

動保處表示，該犬於南昌動保園區咬傷照護者及同仁逾10人以上，也因接連咬傷2名飼養員，因此委外廠商亞洲大學正式向動保處表示，該犬極具攻擊性無法提供民眾互動體驗，須返回新屋園區。為爭取最後送養機會，今年委請蔡姓訓犬師觀察互動，因該犬行為過激導致口腔內側自行咬傷。

動保處說明，後續該犬已立即送醫診治，獸醫師判斷傷口為犬隻自傷所致並無其他外傷，尚未構成虐待的情事，同時也於6日完成該犬的認領養程序並於12日回娘家。該犬健康狀況良好，與新飼主互動親密，據新飼主所述該犬因護主接連咬傷2家人，但因該犬長相酷似陪伴其長大的已故狗狗，因此不會辦理退養。

另，前吉姓員工不滿動保處未尊重其意願而將其調職，因而選擇離職。動保處澄清，依據該員工作項目需辦理其他臨時交辦事項，當時適逢非洲豬瘟疫情緊急應變期間，防疫單位人力吃緊，因此依法依規調度現有人員，並無針對特定員工惡意調職的情事，且該員已「主動撤銷」勞資爭議調解，另動保處預計18日辦理審查會議，針對不實言論也不排除提出告訴。

更多中時新聞網報導

Ozone年底辦趴 自虧人體耶誕樹

「不只擅長鬼片」 陳雪甄再叩關女配

愛雅懷孕添肉10公斤 赴韓當尪啦啦隊