前員工爆料「館長以『中國機關在台灣有很多人』威脅主管」...沈榮欽：屬中共間諜範圍「值得國安單位調查」

網紅館長開設健身房「成吉思汗」元老李慶元近日出面爆料館長疑似在澳門、中國收錢，並說館長以「中國機關在台灣有很多人」來威脅前高階主管小偉。前加拿大約克大學副教授沈榮欽今（15）日表示，「這已經不是『江湖事、江湖了』，而是屬於中共間諜的範疇了」，將會讓台灣國安單位動起來，降低館長統戰價值。

沈榮欽今日在臉書發文表示，李慶元爆料的重中之重自然是館長疑似在澳門、中國收錢，但是他提出的另外一點卻被忽略了，館長以「中國機關在台灣有很多人」來威脅小偉。

「這已經不是『江湖事、江湖了』，而是屬於中共間諜的範疇了」，沈榮欽再說，館長顯然知道李慶元要爆料，所以搶在前一天洗風向。而這則爆料將是壓垮館長的最後一根稻草，並不是說有害館長的人設，他的人設早就崩了，而是這則爆料會讓台灣的國安單位動起來，並降低館長的統戰價值，讓中國資金不敢進去，使其本就搖搖欲墜的生意資金鏈出現問題，破產或遭到併購指日可待。

沈榮欽強調，中共的長臂管轄並不只針對沈伯洋、八囧等人，在美國、加拿大、澳洲、德國、泰國、義大利等地，都曾派人監視維吾爾、西藏與台灣民主人士，例如陌生人全天候站崗，讓這些人心生恐懼，甚至綁架瑞典桂民海等人，「李慶元這則爆料的重要性不遜於收紅錢，值得國安單位深入調查。」

