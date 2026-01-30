前員工爆虐待動物.強行撫摸 張美阿嬤農場駁：訴諸法律

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭的張美阿嬤農場，爭議連環爆，從品牌鬧雙胞，到創辦人兒子用無人機投毒。還有前員工，向華視獨家爆料，在業者還沒分家前、創辦人兒子還在時，就有動物受虐！他指控四五十隻動物擠在四坪大的宿舍裡；員工還不斷摸小水豚等動物，讓牠們習慣被摸才能迎接遊客；甚至小動物身體不適，等不到獸醫，就會由主管或美容師施打興奮針等。對此，業者嚴正駁斥，不只細心照料、也都有飼養標準，強調沒有虐待！

小小水豚一看到手靠過來，害怕到往後退了好幾步，飼育員耐心安撫但手沒停過，不斷摸啊摸水豚退無可退只能躲在角落，農場前員工發聲透露，這一摸至少就是八小時起跳。

張美阿嬤農場前員工說：「虐待動物像水豚慢慢引導親近人群，直接關進宿舍摸到懶得反抗，不管水豚喜不喜歡都要摸，水豚被摸久了不反抗，出生沒多久就要被迫營業，常理來說不合理很殘忍的舉動。」

水豚離開籠子跟遊客互動，不僅不反抗還能頂橘子塔，這是張美阿嬤農場鬧雙胞之前，離職員工拍下的畫面，痛批幕前幕後兩樣情，即使於心不忍，但業者端也就是，投毒掀爭議的創辦人兒子指示，只能照做，更表示連小山羌也身受其害。

瑟縮在籠子邊邊似乎不斷發抖，本來就天性膽小容易受驚嚇，卻要不斷被摸啊摸，從小就被訓練不怕人摸，更讓他至今難忘的還有惡劣環境。

張美阿嬤農場前員工說：「四種動物加起來4、50隻擠在四坪房間，飼料放一部分撐過一個晚上，弱勢的吃不到就會死，隨便找個地方埋以前是放在舊址停車場，而且都挑邊邊角角，政府那邊有報備數量再買補足。」

前員工表示當時獸醫一週來一天，遇到緊急狀況主管或美容師，直接打興奮針提升狀態，但也常常發生動物撐不過去，面對指控現在由女兒接手的農場，嚴正駁斥。

張美阿嬤農場負責人陳品龍說：「動物在這種受驚嚇的環境下長大，牠反而長大之後會遠離人類，(遭控內容)當時我們是沒有接收到任何的匯報。」

前員工強調當時農場內人人都知情，希望喚醒各界動保意識，而業者端駁斥指控，表示會收集證據訴諸法律，如今爭議延燒，就待司法及縣府相關單位調查，幫不會說話的動物們發聲。

