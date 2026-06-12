前員工爆離職仍叫執行長特助？劉伊心發聲：我們授權的
41歲劉伊心和「老虎牙子」董事長林志隆結婚9年，育有2女1子，日前被網友發現開價月薪4萬5千元台幣找全能特助，引來討論，前特助Bonnie跳出幫忙緩頰，外界卻議論Bonnie離職，對外仍宣稱是老虎牙子的執行長特助。今(12日)一早，劉伊心發文回應Bonnie的職稱「都是經過我們授權使用」，並表示雙方的情誼沒有因為對方離職而中止。
劉伊心今在Threads上發文，表示Bonnie於2年前離開的是公司的「正式職務」，但沒有離開團隊，基於多年來的信任和了解，Bonnie對外仍有在幫他們處理部分專案、合作洽談，所以她雖然離開了公司「執行長特助」或「董事長特助」的角色，但經過他們授權同意，Bonnie對外還是可以使用這兩個職稱，代表她的確仍在協助相關工作。
劉伊心進一步只說，不只他們，許多認識夥伴也信任Bonnie，都是因為多年下來的合作經驗，「她離開的是公司正式員工的身分，但與我們之間的合作與情誼一直延續至今，這點從未改變」。網友回應：「離開正式職務，但保留職稱，自相矛盾」、「好了啦，大家都在吵的是你開4w5還要人家會那麼多技能」、「談錢啦，誰跟妳談什麼情誼」，另有人轉發廠商爆料詢問Bonnie離職兩年：「您三個月前還以劉伊心特助的身分跟我們品牌要贊助品，已經贊助一年多了，請問是幫自己拿的嗎」，劉伊心和Bonnie至截稿前未回應。
而Bonnie日前跳出，被網友發現背景和劉伊心相似，Bonnie在影片中表示，不少人誤解劉伊心，形容她「苛刻、難相處」，但她眼中的劉伊心不只有為自己好，更願意分享擁有的資源和機會，這些不是藝人的演技，而是真實個性，她也誇劉伊心私下是好太太、好妻子，在生活中關心家人，大家可能因為文字落差誤解劉伊心，但希望不要抹煞她的善良個性。
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