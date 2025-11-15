前員工爆「叫小偉滿足館嫂」！館長反控遭勒索2千萬

娛樂中心／李明融報導

網紅館長（陳之漢）昨日遭成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、前特助小偉毀滅性爆料，李慶元直播公布多年前錄音檔，從錄音檔中聽到疑似館長的聲音，曾要求特助小偉到蘆洲館「拍下體」傳給他，目的竟是為了要滿足妻子，還叫「小偉去X她（自己老婆）」，讓大批網友聽了相當震驚。對此，館長早在李慶元直播爆料之前就率先在直播反控對方藉此勒索錢財、恐嚇。

元老級員工爆「叫小偉滿足館嫂」！館長直播反控「遭勒索2千萬」：沒幹這種事

李慶元（左）與高階主管小偉近日透過直播爆料，指控館長（右）過去性騷擾等事件。（圖／翻攝自李慶元、館長臉書）李慶元與高階主管小偉近日透過直播爆料，指控館長曾要求小偉「拍下體」的照片為他們助興，理由竟是「我跟你嫂子現在要打X，你也知道我XX小，所以嫂子要看你的XX」，礙於當時小偉視館長為大哥因此照做，館長甚至還傳自己和妻子的私密畫面給小偉，連老婆的錄音檔也一起傳，內容提到想與小偉發生關係等，讓他飽受精神壓力，身心受創需求助身心科。小偉離開公司1年後回鍋仍持續遭到言語羞辱，最終忍無可忍，決定站出來要一個道歉。李慶元持續在臉書爆料，並同時發布「李慶元、吳明鑒、小偉，不自殺聲明」。

元老級員工爆「叫小偉滿足館嫂」！館長直播反控「遭勒索2千萬」：沒幹這種事

李慶元在爆料之後，於臉書上發布不自殺聲明。（圖／翻攝自李慶元臉書）

對此，館長早在此之前於直播中反擊，他控訴李慶元很缺錢，於是找上小偉聯手恐嚇謀財，針對李慶元指多年前叫小偉傳下體照給他，或叫他去跟老婆發生關係，館長強調「我沒幹這種事」，對方一夥人求償2000萬，並一直要求他道歉，因為聽到對方「一句道歉等了你10年」，館長才因此順從對方要求照做，但事實上他並沒有做被指控的事情。另外，網上先前傳出館長買百萬名車送給小偉，李慶元澄清只是給員工作使用，當初館長答應買奧迪，後來又改口買Toyota，館長也在直播中承認此事，澄清因為公司真的沒錢，自己只是一直努力為公司、員工爭取更多資源，解決問題，才買Toyota給小偉開。

