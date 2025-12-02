前員工稱不滿被資遣行兇 夏天倫最新發聲

〔記者林南谷／台北報導〕47歲夏天倫有「夜店大亨」之稱，前天傍晚遭到至少2名男子以辣椒水及利、鈍器襲擊，其中一名林姓嫌犯在半小時後前往派出所投案，交出刀械、棍棒、辣椒水，他自稱夏天倫的前員工，不滿被資遣才會動手教訓，但說詞避重就輕，警方還在釐清共犯身分、背後教唆等相關案情。

警方昨將涉嫌打傷夏天倫的林姓男子(圖中)，移送至北檢複訊。(記者王定傳攝)

夏天倫是台灣酒店業傳奇人物「夏董」夏承榮長子，與弟弟夏天浩在北市東區開設多家夜店，兄弟倆被業界稱為「夜店王」，夏天倫與有「貴婦版大S」之稱的黃廉盈2021年離婚，當時夏指黃廉盈偷兩女兒紅包，要當時仍掛夫姓的「夏黃廉盈」拿掉夫姓，夏天倫日前曾開記者會澄清與前妻訴訟糾紛始末，前天即傳出遭人設伏攻擊。

稍早夏天倫在Threads發布正式聲明，全文如下：

針對近日社會關注的案件與部分媒體提及的不實資訊，我在此提出正式聲明：首先，嫌犯林宇鋐從未在我所創辦、經營或參與的任何公司或場館任職；他絕非、也從未是我方的任何形式員工。 所有新進人員皆需通過嚴謹審查程序，並由相關單位永久保存完整紀錄，此可清楚證明其與我方並無勞雇關係。其次，就本案而言，林宇鋐為涉嫌參與對我進行預謀伏擊、意圖殺害未遂之嫌疑人之一，其行為疑似具備計畫性的犯罪行為。此為目前偵查單位所掌握的客觀事實。我對任何形式的暴力行為、以及任何具組織性或計畫性的犯罪行為表達最強烈的譴責。同時，我深深感謝所有執法與調查單位在本案中投入的努力，並全力支持司法釐清真相。期盼所有涉案者最終皆能接受法律最嚴正且完整的制裁。

