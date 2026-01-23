前員工討薪被打死棄屍 養雞場老闆判13年定讞

台南市 / 綜合報導

在台南市經營養雞場的林姓業者，2024年2月，跟謝姓前員工有薪資、財務糾紛，不滿對方到養雞場放鞭炮抗議，竟拿木棍攻擊、打斷對方10顆牙齒，還將人推下橋致死。最高法院最終依殺人罪將他判處13年有期徒刑定讞。對此死者家屬難以接受，但林姓業者也在網路上發文，表示自己是從被害者變成被告。

謝姓死者女兒說：「我很不滿意，因為我們是要求無期徒刑，我爸爸卻沒有辦法回來了，大家的過年，我們家卻很破碎。」又快過年了，想到亡父謝小姐一度哽咽，幾次深呼吸後才能再說出下一個字，想到父親生前遭受的對待，對照最高法院，對凶手判決13年徒刑定讞，直言難以接受。

謝姓死者女兒說：「一般人拔牙齒都要麻醉了，何況我爸爸10根牙齒都被打斷，還木棍戳眼。」謝姓死者曾在台南市一家養雞場工作，跟林姓業者有薪資財務糾紛，2024年2月遭對方攻擊，並被推落橋身亡，實際回到現場，橋約5公尺高，往下看溪畔底部乾涸，而養雞場業者雖沒接受訪問，但透過網路發聲。

一開始就先對死者家屬道歉，表示後悔也願意彌補造成的傷害，也解釋追根究柢，自己從被害者變成被告，因為長期遭對方霸凌恐嚇，擔心雞隻受影響還有妻小的安全。

除了PO出案件證明單，曾報案遭前員工恐嚇取財，也公布跟死者生前的文字訊息，對方表示只要沒朝你射擊鞭炮，就沒違法，還有朋友贊助一年的鞭炮錢。

圖文一出掀起輿論討論，但死者家屬還發現。謝姓死者女兒說：「交保後3月就馬上就脫產了，我們在執行強制執行的時候發現他脫產。」林姓業者雖提超過百萬元，想跟死者家屬和解，但雙方沒達到共識，如今三審定讞13年徒刑，得為自己所為付出代價。

