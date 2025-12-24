前員工闖豐原民宅復仇！持刀砍「烤漆廠老闆」一度無生命跡象。(圖／TVBS)

25歲張姓男子疑因債務和合夥問題，持刀闖入37歲陳姓前老闆家中砍殺，導致陳男左頸部嚴重受傷，送醫後雖救回一命，但仍在加護病房觀察中。張嫌行兇後騎車逃逸，警方在1小時後於神岡區逮捕歸案。目擊者表示：「有人提到受害者脖子上有一刀比較深。」兩人曾是雇傭關係，卻因債務問題而決裂，才釀成悲劇！

張嫌行兇後騎車逃逸，警方在1小時後於神岡區逮捕歸案。(圖／TVBS)

今天上午台中豐原發生一起嚴重的暴力事件，一名25歲張姓男子因工作糾紛，持刀闖入前老闆家中進行砍殺。37歲陳姓烤漆廠老闆左頸部遭到嚴重砍傷，當場失去呼吸心跳，所幸送醫後救回一命，但目前仍意識模糊，在加護病房觀察中。張姓男子行兇後騎車逃離現場，警方在1個多小時後於神岡區將其逮捕歸案，整起事件疑因債務和合夥問題引發。

37歲陳姓烤漆廠老闆左頸部遭到嚴重砍傷，當場失去呼吸心跳。(圖／TVBS)

事件發生在24日上午9點多，地點位於台中豐原豐南街240巷內的民宅。根據調查，25歲的張姓男子先持刀威脅被害人的父親，要求他打電話給陳姓老闆。當陳姓老闆出現後，張男立即朝他猛砍一刀，造成陳姓老闆左頸部嚴重受傷，傷勢十分嚴重。附近一名工程行員工表示，當時警察突然來到現場，接著救護車也抵達，有人提到受害者脖子上有一刀比較深。

被逮捕後的張姓男子被帶回偵查隊時沒有發一語。(圖／TVBS)

陳姓老闆被送醫後，所幸恢復生命跡象，但目前仍處於意識模糊狀態，持續在加護病房接受觀察。豐原分局偵查隊長洪緯儒表示，被害人是烤漆廠老闆，而張姓嫌犯曾是其員工，工作期間約1年多。兩人因金錢問題導致雇傭關係破裂，張男最終選擇持刀砍殺前老闆來洩憤。

兩人因金錢問題導致雇傭關係破裂，張男最終選擇持刀砍殺前老闆來洩憤。(圖／TVBS)

警方在事發當天上午11點左右，於台中市神岡區神洲路成功逮捕騎機車逃逸的張姓嫌犯。被逮捕後的張姓男子被帶回偵查隊時沒有發一語。目前案發現場已拉起封鎖線，員警在場戒備，相關調查仍在進行中。這起因工作糾紛引發的暴力事件，再次提醒大家遇到衝突時應理性處理，切勿以暴力方式解決問題。

