前員工6度夜闖飲料店 搖「30杯」帶走！店家怒告

內鬼就在你身邊！永和知名飲料店凌晨被闖入，賊竟然是前代班員工！他熟練按開密碼鎖，分六次偷做30杯飲料。老闆看畫面嚇壞了，錢是小事，最怕對方懷恨在心亂加料，會釀成食安風暴，目前已經報警提告。

新北永和一間飲料店，凌晨三點被闖入，業者看了監視器卻發現熟悉身影，是曾經有來代班過員工，自己按密碼鎖闖進店內，每次做五杯飲料，總共來了六次，帶走30杯飲料，受害業者表示，錢是小事，現在最怕竊賊在飲料內加料，就怕變成食安問題，目前已經對偷飲料員工提告竊盜罪。

凌晨三點多，飲料店鐵門還開著，男子俐落從冰箱，拿出飲料加在杯子內，茶品器具杯子在哪，他都很清楚，你以為他在上班，但這是小偷上門，偷前東家手搖飲，他甚至來過好幾次，每一次都帶走五杯飲料。

受害的飲料店就位在新北永和，樂華夜市的這一家店，老闆看了監視器發現熟悉身影，原來竊賊是他離職的前員工。

受害手搖店老闆James：「把前面的監視器全部看過一遍，結果發現說這14天來他來了6次，前前後後可能一天五杯，大概可能會有30杯（飲料）吧。」

29歲吳姓男子已經離職，他在跟同事聊天過程中，聽到店家密碼鎖，趁著打烊的深夜，偷溜回去店內，從1月中到1月底，總共偷6次，到案坦承說他自己要喝的。

受害手搖店老闆James：「當初其實不是我的正式員工，他是別家店來代我們店長的班，就不是錢的問題，最怕的是他如果進來，比如說他飲料裡面加料，那出事的會是我們，他其實也穿拖鞋進去，都不是很正常符合規定的服裝。」

老闆當時會看監視器，是因為有員工遲到，他為了確定員工哪時候到店，才會看監視器，卻沒想到凌晨三點多，發現店內有人移動，這才發現是前員工來偷竊。

業者現在最擔心的是就是食安問題，離職員工進到店內，是真的貪心想喝飲料，還是存有報復心態，目前業者提告竊盜罪，要他勿以惡小而為之。

