前哨戰開打？應曉薇女兒胸別「KP」徽章引關注 吳怡萱：樂見、歡迎加入民眾黨

記者方炳超／台北報導

國民黨台北市議員應曉薇的女兒應佳妤可能接棒母親參選北市中正萬華議員，應佳妤日前在社群平台稱自己已做好準備。應曉薇今（9）日貼出一段應佳妤的影片，但畫面上，應佳妤領口別上「KP」徽章，由於此區民眾黨預計將有發言人吳怡萱將投入參選，因而應佳妤的相關舉動也引發關注。對此，吳怡萱今回應，樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨。

應曉薇女兒應佳妤在領口別上kp徽章。（圖／應曉薇影片）

應佳妤可能接棒母親參選北市中正萬華議員，應佳妤日前在社群平台稱自己已做好準備，但應佳妤在評論禁中國小紅書一事時稱台灣是極權國家而遭到圍剿。

對此，應曉薇今天在臉書貼上女兒應佳妤的回應，並表示應佳妤終於了解「被霸凌」的感覺，前兩天應佳妤的發言，竟被網軍、側翼集體霸凌，但是應佳妤腦海想到的是，「台灣多少小孩、青年、長輩被霸凌，最後選擇沈默甚至選擇結束自己」應佳妤說感謝「被霸凌」，讓她更誓言一定要關注市民被霸凌的問題。

應曉薇也稱，此事件也讓她回憶起，當年她說往遊民身上噴水，下一句說「我只是開玩笑喔！你們不可以這麽做喔」，結果選前就被斷章取義，截圖為「往遊民身上噴水」，因為此事她被霸凌「15年」，我都一笑置之，同情假帳號的網軍、側翼也要生活賺錢。但是個人好奇，賣人頭帳號、做網軍能發財嗎？良心建議，台灣到處缺工，找正職工作才是正道，最後並鼓勵女兒，「應佳妤妳很棒，做妳自己」。

不過應曉薇的影片中，應佳妤身穿白色上衣，但領口別上民眾黨前主席柯文哲在競選總統時的「KP」徽章，由於此區民眾黨已有潛在人選吳怡萱，因此相關舉動也備受關注。媒體今也詢問民眾黨回應，對此，身兼民眾黨發言人的吳怡萱僅回應，樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨。



