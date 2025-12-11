前啦啦隊女神登記結婚 ！曬婚戒甜吻樂天游擊手林承飛

林承飛與前樂天女孩心韻登記結婚。(圖／xy_2.15 Instagram)

樂天桃猿中外野手陳晨威與中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia），今年7月大方認愛後，時隔不到半年，本月9日就宣布求婚成功，昨(10日)直接現身戶政事務所登記；沒想到隊友林承飛，早在兩天前就與前樂天女孩心韻完成登記，正式結為連理，夫妻倆也在社群感性發聲。

樂天桃猿今年奪冠後，喜事接連而來，昨(10日)中午陳晨威才與啾啾登記結婚，晚上游擊手林承飛與前樂天女孩心韻也公開喜訊，小倆口在本月8日就已經登記結婚，心韻在社群感性發聲：「We found love, and now we are us，我們找到了愛，然後成為了『我們』」，她強調這是自己相當喜愛的一句話，決定寫進最珍貴的約定裡。

心韻表示以前總是充滿疑問，會選擇什麼樣的人共度餘生、會成為怎麼樣的妻子？家庭又會是什麼模樣？沒想到老公林承飛成為這些問題中最堅定的答案，讓她感性表示：「這天，我把我憧憬的幸福，交給了讓我最安心的你」，對於未知的未來，心韻充滿期待表示：「我們一起書寫、一起解答，把所有平凡堆疊成屬於我們的小幸福，喜怒哀樂、酸甜苦辣，都一起，做彼此最堅強的後盾吧」。

林承飛也在Instagram公開喜訊，原定6/23要登記結婚，因為某些原因變成求婚，如今在12月8日終於成為真正的夫妻，他表示拿到身分證那刻，看到配偶欄上的名字，心中頓時感動不已，「眼前這個漂亮可愛又溫柔的女生，終於是我的老婆了」，接著給出承諾：「我會用盡一切好好照顧妳保護妳，因為妳是我的家人、我的老婆，未來的日子我們一起加油，讓我們的家充滿更多的溫暖還有愛，我愛妳老婆」。

