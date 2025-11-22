前嘉縣員警涉販毒上訴中 吸毒後騎車再判4月徒刑
（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）劉男擔任嘉義縣警察局警務員時，被控販毒、侵占補助款，一審判刑，上訴中。因劉男騎機車販毒遭逮，尿液檢驗出毒品濃度超標，嘉院依公共危險罪嫌，判處4個月徒刑；可上訴。
據嘉義地檢署聲請簡易判決處刑書，42歲劉男於今年2月12日晚上在嘉義縣住處施用毒品安非他命後，於同年月14日中午，騎機車前往嘉義市區販賣毒品時，被喬裝買家員警逮捕，經警徵得其同意採尿送驗，因毒品濃度超標，嘉檢依公共危險罪嫌起訴。
嘉義地方法院簡易判決書，審酌劉男施用毒品後，騎乘機車行駛於市區道路，罔顧公眾生命、身體及財產安全，另考量為警查獲前，尚未肇事造成損害等一切情狀，因此，判處有期徒刑4個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。
嘉義地檢署表示，劉員因缺錢，今年2月間利用網路交友軟體群組，發布販賣安非他命訊息，第1次以3000元代價，透過超商「店到店」方式交易；第2次約在嘉義市超商前面交時，遭喬裝毒品買家的員警人贓俱獲。
嘉檢說，劉員因涉嫌販毒遭逮後，檢警也發現劉員利用承辦業務機會，侵占分局監視器電費補助款計1萬9200元，全案依貪污治罪條例、毒品危害防制條例罪嫌起訴。
嘉院於6月間宣判，侵占職務上持有的非公用私有財物罪，判處有期徒刑1年6月，褫奪公權3年；另2起販賣第二級毒品未遂罪，分別判處2年及2年2月徒刑。案件上訴中。當時因劉男另有施用毒品、不能安全駕駛等案件尚在偵查中，本案不予定應執行刑。
針對劉男涉販毒等案件，嘉義縣警察局依警察人員人事條例予以記2大過免職，警政署於今年4月核定發布，經1個月申訴救濟期，已正式予以免職。（編輯：謝雅竹）1141122
