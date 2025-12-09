前嘉縣社工涉詐照顧個案逾百萬元 嘉檢依貪污起訴

（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）高姓女子於111年起擔任嘉義縣社會局社工2年期間，被控詐取照顧個案錢財、慈善單位補助款，計有逾百萬元，因個案家屬發覺有異告發，嘉檢偵結，依違反貪污治罪條例起訴。

據嘉義地檢署起訴書，31歲高女自111年3月起擔任嘉義縣政府社會局約聘社工，負責弱勢家庭、脆弱家庭服務的個案照護管理及媒合社會資源等工作，為具有法定職務權限的公務員。

嘉檢表示，高女因有經濟壓力，於112年8月至12月間，受2名照顧個案家屬委託，保管個案的金融卡及銀行存摺，不過，這4個月期間，計提領新台幣64萬餘元，以支付個案住院醫療等費用，高女將餘款36萬餘元占為己有。

廣告 廣告

另外，高女還利用協助處理個案後事、住院醫療費用等機會，以藥局、禮儀社的空白收據，填寫數量、總價等不實內容，分別向個案親友騙取錢財，以及向慈善單位申請個案補助款，計詐得59萬餘元。

嘉檢說，高女因掌握個案概況及持有通報單、訪視處理報告、戶籍謄本、中低收入戶證明、身障證明等個案資料機會，且盜刻督導人員印章，以填寫個案不實轉介資料，分別向慈善單位申請補助金，高女將16萬餘元補助金也占為己有。

嘉檢表示，後續因慈善單位發現個案已搬離嘉義縣仍續申領補助，且個案家屬發現高女索取醫療費用與事實不符，則向社會局陳情，高女見東窗事發，於去年4月15日向廉政署自首，並於同年4月23日離職。

嘉檢說，高女涉及貪污治罪條例的利用職務上機會詐欺取財等罪嫌，就部分犯罪事實，雖未自首，惟均於偵查中自白犯行，且未繳交全部犯罪所得113萬餘元，尚未符合減輕其刑規定。（編輯：李淑華）1141209