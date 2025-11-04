前嘻哈團體成員 金鐘影帝薛仕凌以「遺傳性高血壓」涉閃兵赴新北檢說明 30萬元交保
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
路上驚見「機車便當」！女反坐雙腳卡緊緊 網傻眼：當安全氣囊？
一名網友在Threads上發文，表示駕車行經某路段時，驚嘆「聽過火車便當，第一次看到機車便當」，只見一台機車行駛時，前方坐著一位女子，卻將身體面對騎士，並用雙腳夾著男騎士，機車行駛間，女子的雙腳還不斷晃動，看得後方駕駛直冒冷汗，網友也將影片PO出，其他網友紛紛表示「是把女生當安全氣囊嗎？」、「沒看過機車外送嗎」、「戀愛期....是無視他人的存在的」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
律師嘆「我不是粿粿的網軍」：三個主角都不是什麼太好的人
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；粿粿1日也發出自白影反擊片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師王至德也感嘆，近期自己因為表達看法被貼上「粿粿網軍」的標籤，不過事實上，新聞的三個主角都不是什麼太好的人，也分別曝光原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
豬農父子收押關鍵曝光！老農扯廚餘紀錄「年紀大不會上傳」 謊言被揭穿
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，經台中地檢署偵辦，昨（3）日大檢警兵分多路前往搜索，同時拘提陳姓豬農父子到案說明，由於豬農父子有滅證、串供之虞，檢方今日凌晨向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。據悉，檢方訊問豬農父子時，發現豬農父子頻頻說謊、說法一變再變，對於廚餘蒸煮紀錄，甚至以上傳舊照片、假資料矇騙，成為非洲豬瘟的破口。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃明志捲謝侑芯命案！網紅疑9月收邀約「怒揭5手法」：直覺救了我
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案今（4）日迎來重大進展，警方轉向謀殺罪調查。而繼女優翁雨澄（娃娃）爆料3月被帶至大馬旅遊「你說服我去嘗試了那些東西」、「我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，疑似影射黃明志；網紅Miga美家今日稍早也發文，稱「此藝人」9月就曾與她洽談商業合作，所幸直覺救了自己一命。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 1 天前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 7 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
怒嗆范姜彥豐「吃軟飯裝大男人」！粿粿哥身分被起底竟是「男團成員」
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴老婆粿粿和王子邱勝翊婚內出軌，且手中握有明確證據，而粿粿則用17分鐘長片回應，反咬男方要求1200萬元...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
功夫皇帝李連杰裸身影片打臉謠言 胸前「完好無缺」證明沒換心
武打巨星李連杰近日捲入換心手術謠言風波，引發外界議論紛紛！李連杰在社群媒體上發布影片，展示自己赤裸上身打拳、踢水的健康身影，澄清謠言不實。他強調「人言可畏」，呼籲大眾要有獨立思考能力，不要盲從輿論。李連杰8月曾分享病床照，坦言接受頸部腫瘤切除手術，但網路卻流傳他換心的不實消息。影片中，李連杰身手俐落，令粉絲驚呼「有回春的感覺」！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向造咖 ・ 1 天前
王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動
今（3日）王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。聲明中寫道：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」公司並指出，即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與活動安...CTWANT ・ 1 天前
金鐘影帝認了閃兵 薛仕凌赴新北檢自首
從王大陸開始綁起的「閃兵肉粽串」，在檢警3波強勢拘提，以及唐振剛前往自首，涉嫌透過「閃兵集團」偽造體位逃避兵役的藝人累積已有15人。今（4）日中午，金鐘影帝薛仕凌也現身新北地檢署，主動自首說明昔日未當兵疑點，約莫1個多小時後神情平靜離開現場，未對媒體發表太多意見。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
黃明志捲謀殺案！台灣醫揪「這處」恐是馬國強硬關鍵
網紅謝侑芯於馬來西亞猝逝案，馬國警方4日改以謀殺罪方向偵辦，鎖定知名歌手黃明志。對此，台灣醫師蘇一峰表示，如果一個人沒長期使用毒品，第一次就使用綜合的毒品，極高可能引發猝死，「馬國是不是因此起訴黃明志謀殺罪？」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前