前嘻哈團體成員 金鐘影帝薛仕凌以「遺傳性高血壓」涉閃兵赴新北檢說明 30萬元交保

金鐘影帝薛仕凌。（中央社照片）

藝人閃兵案延燒，前嘻哈團體大嘴巴成員金鐘影帝薛仕凌11月4日前往警局及新北地檢署主動說明案情，檢方訊後依妨害兵役及偽造文書罪，諭知30萬元交保。

今年5月時他曾受訪說自己沒有當兵，當年延畢的他打算要去當兵，卻檢查出有「遺傳性高血壓」，曾被驗退3次。

藝人閃兵案延燒，新北檢警今年發動3波搜索，追查出王大陸、陳零九、威廉、書偉、坤達等多人涉案。日前藝人唐振剛也主動赴新北地檢署自首後傳出另有團體或偶像涉案。

薛仕凌11月4日早上先赴永和警分局，再主動前往新北地檢署說明案情。檢方訊後依妨害兵役及偽造文書罪諭知30萬元交保，薛仕凌下午約2時許交保後離開地檢署。