前四海幫成員涉為中國吸收現役軍人探密遭起訴

高雄高分檢偵查終結前四海幫成員涉為中國吸收現役軍人探密案（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

曾為四海幫成員的錢姓男子受綽號「帝哥」的中國福建廈門王姓村長指示，邀請前金防部文姓軍官免費赴中旅遊，並企圖吸收現役軍人發展組織。但因文姓軍官始終沒有成功吸收現役軍人，導致錢男為中國發展組織行為未遂。高雄高分檢18日偵查終結，依國安法等罪起訴錢男。高雄高分檢指出，中共勢力近年不斷對台滲透竊密，造成國家安全威脅與日俱增，檢方均主動與國防部負責軍事

安全單位組成國安辦案團隊，並秉持縝密蒐證、勿枉勿縱原則，戮力偵辦，以確保國家長治久安。

花蓮高分檢偵辦前空軍戰術戰鬥機聯隊程姓軍官（花蓮高分檢另提起公訴）刺探國防機密案時，發現前四海幫成員錢姓男子曾受綽號「帝哥」的中國福建省廈門市翔安區澳頭村王姓村長指示，誘

邀前金門防衛指揮部文姓軍官，於106年12月16日免費前往福建省廈門市旅遊，讓文姓軍官接觸王姓村長「帝哥」。錢男為取得王姓村長承諾金錢報酬，110年中又兩度聯繫文姓軍官碰面，並要求利用

其曾任軍職身分及人脈，吸收現役軍人，企圖取得現役軍人與軍隊有關資料。但因文姓軍官始終沒有成功吸收現役軍人，導致錢男為中國發展組織行為未遂。

高雄高分檢去年11月間接獲法務部調查局國家安全維護工作站報請指揮，經承辦檢察官李廷輝縝密蒐證，詳實核閱查證卷內供述證據後，全案於18日偵查終結，並依修正前國家安全法意圖危害國家安全或社會安定，而為大陸地區發展組織未遂罪嫌提起公訴。