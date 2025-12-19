前四海幫成員淪共諜！受對岸村長利誘 兩度吸收金防部軍官發展組織

前四海幫成員錢男受對岸金錢利誘，兩度吸收金防部軍官發展組織被起訴。示意圖

黑幫勢力滲透國防體系！前四海幫成員錢家兆因受中國地方官員利誘，欲吸收前金防部文姓軍官在台發展組織，不但遭文男拒絕沒有成功，自己犯行也遭檢調查獲。高雄高分檢今天偵結，依違反《國家安全法》發展組織未遂罪嫌將錢男提起公訴。

本案起於花蓮高分檢偵辦另起前空軍程姓軍官刺探軍機案，意外掌握錢男的非法行徑，法務部調查局國家安全維護工作站獲悉後，報請高雄高分檢指揮追查，發現中國福建省廈門市翔安區澳頭村王姓村長（綽號「帝哥」），曾在2017年12月以免費旅遊為餌，招待錢男前往廈門與對岸情治人員接觸，錢男到當地受金錢利誘後被吸收，奉命回台開展情蒐網路。

廣告 廣告

為獲取每月固定報酬，錢男於2021年間，兩度接觸前金門防衛指揮部軍官文姓軍官，要求文男利用其軍中人脈與軍職身分，吸收其他現役軍人並蒐集國防機密，但兩次都被文男拒絕，計畫並未得逞。

高雄高分檢承辦檢察官李廷輝指揮調查局蒐證後，認為錢男受中共地方官員指示，危害國家安全事證明確，今依法提起公訴。高雄高分檢強調，中共勢力滲透威脅與日俱增，將秉持「勿枉勿縱」原則，持續與國防部合作嚴查國安案件，確保國家長治久安。



回到原文

更多鏡報報導

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

起底／李俊良接地氣帶得動年輕警 卻讓福德所「被團滅」連累小18歲嫩妻

維冠救災英雄誘上百同袍投資詐5000萬 消防鳳凰獎得主遭依詐欺罪收押