前四海幫成員遭中國村長吸收成共諜 返台發展組織未遂被起訴

台灣高等檢察署高雄檢察分署。資料照。翻攝官網



前四海幫成員錢家兆遭中國福建省廈門市翔安區澳頭村村長、綽號「帝哥」的王姓男子吸收成共諜，返台後試圖吸收現役軍人取得軍事機密資料未遂，經調查局國家安全維護工作站獲悉後報請台高檢署高雄檢察分署偵辦，檢察官調查後認為錢男涉犯《國家安全法》，依法提起公訴。

本案肇因於花蓮高分檢偵辦前空軍戰術戰鬥機聯隊程姓軍官涉刺收國防機密案件時，發現錢家兆曾與中國福建省廈門市翔安區澳頭村村長、綽號「帝哥」的王姓男子接觸。

據調查，王姓男子於2017年12月16日邀請錢家兆之友人、前金門防衛指揮部文姓軍官免費赴廈門旅遊，藉此建立聯繫。2021年，錢家兆因受王姓村長金錢報酬的利誘，兩度與文姓軍官碰面，並要求其利用其曾任軍職的身分及軍中人脈，吸收現役軍人並取得涉及軍隊機密的相關資料。由於文姓軍官一直未能協助吸收現役軍人，錢家兆來台發展組織才未得逞。

廣告 廣告

檢察官認為，錢家兆的行為已觸犯修正前《國家安全法》第5之1條第4項及第1項，即意圖危害國家安全或社會安定，為中國大陸地區違反第2條之1第1款之發展組織未遂罪，依法提起公訴。

更多太報報導

恐怖鄰居！開車撞...見他倒地又持刀狂捅 南投驚爆凶殺命案

開球神犬化身童書主角 大谷最愛「彈額頭」繪本發行

【一文看懂】藍白正式提案彈劾賴清德 這些門檻、關卡讓你知道有多難